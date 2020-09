Saksassa väläytetään Venäjän kaasuputkihankkeen pysäyttämistä

Saksan liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja CDU-vaikuttaja Norbert Röttgen esittää Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen keskeyttämistä venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen takia. Röttgenin mielestä asiasta tulisi tehdä yhteinen EU-tason päätös.

– Venäjä ajaa epäinhimillistä ja halveksivaa politiikkaa. Diplomaattiset rituaalit eivät enää riitä, Norbert Röttgen tviittaa.

Hän vaatii Navalnyin tapaukseen ”vahvaa eurooppalaista vastausta”, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin ymmärtää.

Venäläisen valtionyhtiö Gazpromin kaasuputken on määrä valmistua lähikuukausien kuluessa. Hanke on takellellut etenkin Yhdysvaltojen siihen osallistuville yhtiöille asettamien pakotteiden takia. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

Saksan hallituksen mukaan Aleksei Navalnyi myrkytettiin venäläisellä Novitshok-perheen aineella. Kyse on erittäin vaarallisesta sotilastason hermomyrkystä. Sellaista käytettiin myös Britannian Salisburyn myrkkyiskussa. Saksa on ilmoittanut pohtivansa asianmukaista vastausta tapahtuneeseen.

#Russia pursues inhuman & contemptuous politics. Diplomatic rituals are no longer enough. After the poisoning of #Nawalny we need a strong European answer, which #Putin understands: The EU should jointly decide to stop #NordStream2.

— Norbert Röttgen (@n_roettgen) September 3, 2020