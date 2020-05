Saksassa väännetään rajoituksista – Angela Merkel käy koronakeskusteluja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksan hallitus on huolissaan muutamien osavaltioiden aikeista purkaa koronarajoituksia merkittävällä tavalla.

Saksassa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua koronarajoitusten höllentämisestä. Liittokansleri Angela Merkel keskustelee keskiviikkona kuuden Itä-Saksan osavaltion pääministerin kanssa.

Videokonferenssissa keskitytään muun muassa koronapandemian taloudellisiin seurauksiin ja Itä-Saksan tieteellisten ja tutkimuksellisten edellytysten vahvistamiseen.

Keskusteluissa käsitellään myös todennäköisesti muutamien osavaltioiden aikeita purkaa koronarajoituksia merkittävällä tavalla.

Saksassa jatketaan koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi asetettuja rajoituksia kesäkuun 29. päivään saakka. Yli kymmenen ihmisen kokoontumiset julkisilla paikoilla ovat kiellettyjä. Lisäksi turvaväli- ja hygieniasääntöjä pitää noudattaa. Tästä huolimatta tietyt höllenykset jatkuvat.

Thüringenin ja Saksin osavaltiot ovat kuitenkin aiemmin kertoneet poistavansa rajoitukset kesäkuun 6. päivästä lähtien. Osavaltiot ilmoittivat aikeistaan ennen virallista ilmoitusta rajoitusten pidentämisestä kesäkuun lopulle. Osavaltiot katsovat koronatilanteen olevan hallinnassa alueillaan.

Thüringenin pääministeri on ilmoittanut uudesta strategiastaan, jonka mukaan osavaltion määräämät rajoitukset poistetaan ja ainoastaan paikallisesti toimeenpantuja sääntöjä seurataan. Strategiaa on kritisoitu voimakkaasti Saksassa, mutta sen on saanut myös tukea.

Liittokansleri Merkelin mukaan pelkät suositukset ja kehotukset eivät riitä. Hän katsoo, että 1,5 metrin turvaväliin, kokoontumisrajoituksiin ja hygieniasääntöihin liittyen tarvitaan sitovia määräyksiä.

Merkelin hallitus pelkää, että pandemian hillitsemisessä saavutetuissa edistysaskelissa otetaan takapakkia, jos perussääntöjä ei noudateta.

Baijerin pääministeri Markus Söder tyrmäsi tiistaina Thüringenin osavaltion aikeet luopua koronarajoituksista.

– Jokainen, joka luulee koronaviruksen vain katoavan, on erittäin naiivi. Korona on edelleen tappava. Siksi torjumme Thüringenin ajattelutavan muutoksen, Markus Söder sanoi.