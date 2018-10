Saksassa vaaditaan turkkilaisen ”susitervehdyksen” kieltämistä

CDU:n ja vasemmistopuolueen poliitikot haluavat kieltää Harmaiden susien käyttämän tervehdyksen.

Osa saksalaispoliitikoista vaatii turkkilaisten ja turkkilaistaustaisten nationalistien käyttämän “susitervehdyksen” kieltämistä, kertoo Der Spiegel.

– Jokainen fasismin muoto on epäinhimillistä ja uhka vapaalle yhteiskunnallemme, sanoo kristillisdemokraattien kansanedustaja Christoph de Vries (CDU).

Hänen mielestään Harmaiden susien symbolit ja eleet pitäisi kieltää Saksassa.

Harmaiden susien jäsenet ovat äärioikeistolaiseksi luonnehditun turkkilaisen Kansallismielisen toimintapuolueen (MHP) kannattajia. Harmaat sudet on turkkilainen nationalistinen järjestö, joka on toiminut 1960-luvun lopulta lähtien. Sen ideologiaa on kuvattu äärikansallismieliseksi ja uusfasistiseksi. Järjestöllä on läheiset yhteydet MHP-puolueeseen.

Vasemmistopuolue Die Linken eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sevim Dagdelen on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Harmaat sudet on yksi suurimmista äärioikeistolaisista ja perustuslain vastaisista järjestöistä Saksassa.

– Harmaiden susien tervehdys on täysin verrattavissa Hitler-tervehdykseen, ja siksi se pitää kieltää, Dagdelen toteaa.

Susitervehdyksessä kaksi pystyssä olevaa sormea kuvastavat korvia ja loput kolme kuonoa.

Saksassa arvioitiin olevan vuonna 2016 noin 10 000 harmaiden susien jäsentä.