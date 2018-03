Saksassa repesi riita islamista – ”muslimit ovat osa Saksaa”

Hallituspuolueet ovat eripuraisia islamin asemasta Saksassa.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier (SPD) yritti tiistaina rauhoittaa sisäministeri Horst Seehoferin (CSU)viikon takaisesta lausunnosta alkanutta islam-väittelyä.

Steinmeierin mukaan muslimit ovat osa saksalaista yhteiskuntaa, ja islam kuuluu Saksaan.

Sovitteluyrityksellä ei kuitenkaan ollut suurta vaikutusta tuoreen hallituksen muodostaneiden kristillisdemokraattien (CDU), sen baijerilaisen sisarpuolueen (CSU) ja sosiaalidemokraattien (SPD) keskuudessa, kertoo Der Spiegel.

CDU/CSU:n parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja Alexander Dobrindt (CSU) vastusti keskiviikkona liittokansleri Angela Merkelin (CDU) näkemystä, jonka mukaan ”islam on osa Saksaa”.

Merkel linjasi keskiviikkona uuden hallituksensa politiikkaa puheessaan maan parlamentille. Dobrindt totesi omassa puheessaan, että ”islam ei kuulu Saksaan”.

Uusi sisäministeri Seehofer sanoi viime viikolla, ettei maan tulisi luopua omista kristillisistä perinteistään. CSU-puolueen puheenjohtajana toimivan Seehoferin mukaan islam ei kuulu Saksaan.

– Saksassa asuvat muslimit ovat toki osa maatamme, hän sanoi.

CDU:n johto, SPD, vihreät ja vasemmistopuolue Die Linke kritisoivat lausuntoa.

”Reagoimme puolivillaisesti”

Merkel sanoi puheessaan, että EU ja muut instituutiot reagoivat liian myöhään siirtolaisten ja pakolaisten tulvaan.

– Reagoimme puolivillaisesti ja ajattelimme, että ongelmat eivät koske meitä. Se oli väärin ja naiivia, Merkel sanoi.

Siksi Saksa on Merkelin mukaan jakaantunut ja mieliala polarisoitunut.

– Monet ovat huolissaan tulevaisuudesta, ja muiden mielipiteiden kunnioittaminen on pienentynyt.

Samalla Merkel kuitenkin totesi, että Saksaan suuntautunnut pakolaisvirta oli hallinnassa. Hän korosti, että samanlainen poikkeustilanne ei saa toistua.

– Me toimimme ja jatkamme toimia edelleen.

Merkel viittasi EU:n ja Turkin pakolaissopimukseen, pakolaisille suunnattuun taloudelliseen tukeen ja ilman oleskeluoikeutta olevien ihmisten kohdennettuun kotiuttamiseen.

Hänen mukaansa islamista on tullut osa Saksaa, ja monilla on vaikeuksia hyväksyä tätä. Merkel korosti, että se on heidän oikeutensa.

– Hallitus on kuitenkin vastuussa siitä, että yhtenäisyys Saksassa kasvaa eikä pienene.

CSU on suhtautunut pakolaiskriisiin Merkeliä tiukemmin. Myös Seehofer on arvostellut voimakkaasti Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa.

Seehoferin lausuntojen taustalla on todennäköisesti pyrkimys kalastella takaisin äänestäjiä populistiselta Alternative für Deutschland (AfD) -puolueelta.

Seehofer on sanonut vauhdittavansa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia. Saksaan saapui vuoden 2015 pakolaiskriisin seurauksena yli miljoona turvapaikanhakijaa Syyriasta.

Kristillisdemokraattien tulos viime vuoden liittopäivävaaleissa oli heikoin lähes 70 vuoteen. Kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi noussut AfD voitti 94 paikkaa ja pääsi ensimmäistä kertaa parlamenttiin.