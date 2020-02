Saksan vaihtotaseen ylijäämä maailman suurin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessakin vaihtotase parani viime vuonna, mutta vienti ja tuonti alkoivat kutistua vauhdilla.

Saksan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi saksalainen tutkimuslaitos Ifon mukaan jälleen viime vuonna ja oli jo kolmatta vuotta maailman suurin.

Laitoksen laskelmien mukaan ylijäämää kertyi viime vuonna 262 miljardia euroa, mikä oli 7,6 prosenttia kansantalouden vuotuisesta tuotoksesta. Vuonna 2018 ylijäämä oli vain 7,3 prosenttia.

– On todennäköistä, että keskeinen tekijä tässä on Saksan teollisuuden taantuma, joka on hidastanut tavaratuonnin kasvua, arvioi Ifon talousasiantuntija Christian Grimme tiedotteessa.

Saksalla on jo kolme vuotta ollut maailman suuri vaihtotaseen ylijäämä. Yhdysvaltain dollareissa laskettuna Saksan ylijäämä on 293 miljardia, kun Japanin ylijäämän odotetaan olevan 194 miljardia ja Kiinan 183 miljardia.

Sen sijaa Yhdysvalloilla on jälleen kerran maailman suurin vaihtotaseen alijäämä, noin 490 miljardia dollaria. Alijäämä on kuitenkin vain 2,3 prosenttia maan vuotuisesta taloudellisesta tuotoksesta.

Suomessa alijäämä supistui, mutta ulkomaankauppa kutistui

Suomessa vaihtotaseen 12 kuukauden liukuva summa oli Tilastokeskuksen viimeisten lukujen mukaan marraskuussa 0,8 miljardia euroa alijäämäinen, kun vuotta aiemmin vastaava alijäämä oli 3,5 miljardia euroa. Marraskuussa ylijäämää oli 0,2 miljardia euroa.

Tavaraviennin arvo romahti kuitenkin Tullin tilastojen mukaan marraskuussa vuodentakaisesta 12,1 prosenttia vajaaseen 5,1 miljardiin euroon. Varsinkin paperimassan, henkilöautojen ja metallien viennin arvo laski selvästi.

Tuonnin arvo puolestaan laski marraskuussa 9,8 prosenttia noin 5,2 miljardiin euroon. Eniten laski teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo.

Tammi-marraskuussa viennin arvo on kasvanut 0,9 prosenttia, mutta tuonnin arvo on laskenut 1,5 prosenttia edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Tavaroiden viennin ja tuonnin tasapainoa kuvaava kauppatase oli marraskuussa 143 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa alijäämää kertyi noin miljardi euroa.