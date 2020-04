Saksan ulkoministeri: Turistikohteiden avaaminen riskialtista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-maiden on yhdessä sovittava matkustamisen käynnistämisestä, ministeri sanoo.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas varoittaa EU-maita avaamasta turistikohteitaan liian aikaisin koronan jälkeen, uutisoi Politico.

– Eurooppalainen kisailu siitä, kuka ensimmäisenä sallii turismin, johtaa hyväksymättömiin riskeihin, Maas sanoi sunnuntaina saksalaiselle Bild am Sonntag-lehdelle, varoittaen uusista korona-aalloista.

Maasin mukaan EU-maiden on yhdessä sovittava matkustamisen ja turismin uudelleenkäynnistämisestä. Päätös on tehtävä ”niin nopeasti kuin mahdollista, mutta myös niin vastuullisesti kuin on välttämätöntä”, Maass sanoo.

. – Emme voi antaa kovalla työllä saavutettujen viime viikkojen tulosten mennä hukkaan.

EU:n sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton on aikaisemmin todennut matkustusrajoitteiden purkamisen vaativan unionilta rajanylityksiä ja kausityöläisiä koskevien käytäntöjen harmonisointia.