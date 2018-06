Saksan sisäministeri: Kukaan puolueessa ei halua kaataa Merkeliä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Horst Seehoferin mukaan kiistassa turvapaikkapolitiikasta on kyse kestävän ratkaisun löytämisestä.

Baijerin kristillissosiaalisen unionin (CSU) puheenjohtaja, Saksan sisäministeri Horst Seehofer sanoo, ettei kukaan hänen puolueessaan ole kiinnostunut liittokansleri Angela Merkelin kaatamisesta, kertoo saksalaislehti Frankfurter Allgemeine. Seehoferin mukaan CSU ei myöskään halua hajottaa liittoaan Merkelin kristillisdemokraattisen unionin (CDU) kanssa tai hajottaa maan hallituskoalitiota.

Seehofer on ajanut aiempaa kovempaa turvapaikkalinjaa, jonka mukaan esimerkiksi paperittomilla sekä jo jossain muussa EU-maassa turvapaikanhakijaksi rekisteröidyillä ei olisi enää asia Saksan rajan yli. Merkel on tyrmännyt esityksen, mutta asia kuumentaa Saksassa edelleen. Lauantaina esimerkiksi Die Welt -lehti kertoi, että Seehoferin turvapaikkapolitiikalla on selkeästi Merkeliä enemmän tukea kansan keskuudessa.

Sisäministerin mukaan CSU haluaa viimeinkin kestävän ratkaisun turvapaikanhakijoiden käännyttämiseen rajalta. Ymmärrystä löytyy myös CDU:sta, jonka pääsihteeri Annegret Kramp-Karrenbauer arvioi CDU:n ja CSU:n tavoitteiden olevan maahantulon vähentämisen osalta yhteneväisiä, eikä muualta turvapaikkaa hakeneiden tulisi enää päästä sisään maahan.

”Tämä pitäisi kuitenkin saavuttaa sopimuksin niiden maiden kanssa joita se koskee, kuten Italia, Kreikka ja Bulgaria”, hän sanoo.

CDU:sta on toivottu, että Seehoferin CSU antaisi Merkelille aikaa eurooppalaisen ratkaisun löytymiseen. Tällä hetkellä takaraja näyttäisi kuitenkin olevan maanantaissa. Seehofer pyrkii tuolloin saamaan hyväksynnän hankkeelle puolueensa hallitukselta ja myös liittokanslerilta on toivottu vastaantuloa samassa aikataulussa.

Itävalta ja Italia ovat jo ilmoittaneet tukevansa Seehoferin esitystä.