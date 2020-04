Saksan koronaekspertti: Minua syytetään talouden tuhoamisesta

Virologi pelkää tartuntojen kasvavan, jos rajoitustoimia puretaan liian nopeasti.

Poliitikkoihin ja viranomaisiin kohdistuu Saksassa suuri paine koronaviruksen vuoksi toimeenpantujen rajoitustoimien höllentämiseksi.

– Ihmiset näkevät, että sairaalat eivät ole täynnä eivätkä he ymmärrä, miksi kaupat pysyvät suljettuina. He katsovat ainoastaan Saksan tapahtumia eivätkä esimerkiksi New Yorkin tai Espanjan tilanteita, sanoo Berliinin yliopistosairaala Charitén virologisen instituutin johtaja Christian Drosten The Guardianille.

– Tämä on ehkäisyparadoksi, ja moni saksalainen syyttää minua talouden tuhoamisesta. Saan tappouhkauksia, jotka ilmoitan poliisille.

Drostenin tehtävänä on muun muassa määritellä rajoitusten ja niiden löysäämisen suhde epidemian kehitykseen. Hän oli mukana SARS-viruksen tunnistamisessa vuonna 2003.

Saksan teho-osastot ovat puoliksi tyhjiä.

– Tämä johtuu siitä, että Saksassa aloitettiin diagnosointi varhaisessa vaiheessa ja me pysäytimme pandemian. Tarttuvuusluku putosi alle yhteen, Drosten kertoo.

Kun tarttuvuusluku on alle yhden, jokainen tartunnan saanut levittää virusta keskimäärin alle yhdelle ihmiselle.

Saksassa on nyt havaittavissa ilmiö, jota Drosten kutsu ”ehkäisyparadoksiksi”.

– Ihmiset väittävät meidän ylireagoineen. Poliittinen ja taloudellinen paine patistaa paluuta normaaliin.

Saksan liittohallituksen suunnitelman mukaan rajoitustoimia on tarkoitus purkaa asteittain ja varovaisesti.

– Koska osavaltiot asettavat kuitenkin omat sääntönsä, pelkään niiden tulkitsevan suunnitelmaa erittäin luovalla tavalla, Drosten toteaa.

Hän on huolissani siitä, että tarttuvuusluku alkaa taas kasvaa ja toinen tartunta-aalto iskee Saksaan.