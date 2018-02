Saksan hallitusneuvottelut loppusuoralla, SPD järjestää jäsenäänestyksen

SPD ja CDU ovat aloittaneet neuvotteluissaan viimeiseksi odotetun vaiheen, jonka aikana on vielä ratkaistava useita kiistakysymyksiä. Viimeinen sana hallituksen syntymisestä on SPD:n jäsenillä.

Saksan sosiaalidemokraatit (SPD), kristillisdemokraatit (CDU) ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU aloittivat hallitusneuvottelut tasan kuukausi sitten. CDU:ta edustavan liittokansleri Angela Merkelin mukaan vielä ei voi arvioida, kuinka kauan neuvotteluiden loppuunsaattamisessa kestää. Arvioiden mukaan lopullisen sovun aikaansaamiseen kuluu todennäköisesti kuitenkin ainakin kaksi päivää. Aiheesta kirjoittaa Deutsche Welle.

– Teimme hyvän pohjatyön eilen, mutta on vielä tärkeitä asioita, jotka täytyy ratkaista, Merkel sanoi astelleessaan neuvotteluihin.

Merkel sanoi odottavansa neuvotteluiden viimeisistä vaiheista vaiheita.

SPD:n puheenjohtajan Martin Schulzin mukaan useista kokonaisuuksista on olemassa yhteisymmärrys, mutta pöydällä on myös joukko asioita, joista puolueet ovat erimielisiä. CDU/CSU ja SPD ovat neuvotteluiden osana kuitenkin sopineet jo muun muassa energia- ja maatalouspolitiikasta sekä pakolaisten perheenyhdistämisistä, jota pidettiin etukäteen puolueita jakavana kysymyksenä. Sosiaali- ja terveyspolitiikassa sopua sen sijaan ei ole, sillä kristillisdemokraatit eivät ole lämmenneet SPD:n ajatukselle maan terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisesta.

– Olemme päässeet sopimukseen ja lähentyneet toisiamme useissa kysymyksissä, mutta vielä on asioita keskusteltavaksi – erityisesti sosiaalipolitiikan kysymyksissä, Schulz sanoi.

Lopullinen valta koalition syntymisestä on SPD:n jäsenillä.

Jos CDU/CSU ja SPD pääsevät neuvotteluissa sopuun, SPD:n jäsenten tulee vielä hyväksyä hallitussopimus äänestyksessä, kertoo DW. Puolueella on 443 000 jäsentä joista monet vastustavat hallitusyhteistyötä kristillisdemokraattien kanssa. Taustalla on muun muassa huoli SPD:n kannatuksesta, joka on romahtanut ennätyksellisen alas. Tuoreimmassa mielipidemmitauksessa ero SPD:n ja oikeistopopulistisen AfD:n välillä on kutistunut vain kahteen prosenttiin.

Saksan liittopäivävaaleista on kulunut nyt neljä kuukautta, joiden aikana maalle ei ole saatu muodostettua uutta hallitusta.