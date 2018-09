Saksan hallituskoalition kannatus romahti uuteen ennätykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaihtoehto Saksalle ei hyöytynyt mittaushistorian alhaisimmasta lukemasta.

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin johtama koalitiohallitus on menettänyt kannatustaan, kertoo Bild am Sonntag. Koalitiolle mitattu 46 prosentin yhteiskannatus on mittaushistorian huonoin.

Hallituspuolueista Merkelin kristillisdemokraattinen CDU/CSU menetti prosenttiyksikön kannatuksestaan, joka on nyt 29 prosenttia. Sosialidemokraattinen SPD menetti kaksi prosenttiyksikköä, kannatuksen ollessa nyt 17 prosenttia.

Oppositiopuolueista ainoa hyötyjä mittauksessa oli vasemmistolainen Die Linke, jonka kannatus nousi prosenttiyksiköllä 10 prosenttiin. Sekä vihreiden (14%), Vaihtoehto Saksalle (15%), että Vapaan demokraattisen puolueen (9%) kannatukset pysyivät entisellään.

Kaksi prosenttia hallituksen kannatuksesta valui muille määrittelemättömille puolueille, joiden kannatusosuus nousi nyt kuuteen prosenttiin.