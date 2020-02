Saksan CDU:ssa linjavaali uuden ja vanhan välillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kristillisdemokraatit valitsevat huhtikuun lopulla uuden puheenjohtajan ja kansleriehdokkaan.

Saksan kristillisdemokraateilla (CDU) on edessään kahden kuukauden mittainen puheenjohtajakisa ennen huhtikuun lopulla järjestettävää ylimääräistä puoluekokousta.

Armin Laschet ja Friedrich Merz ilmoittautuivat CDU:n puheenjohtajakisaan tiistaina aamupäivällä, kertoo Der Spiegel.

Laschet on Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri. Merz on liittokansleri Angela Merkelin aiempi kilpakumppani, joka on toiminut pitkään talouselämässä.

Terveysministeri Jens Spahn ilmoitti tiistaina luopuvansa kisasta ja tukevansa Laschetia. Laschet aikoo voittaessaan ehdottaa Spahnia puolueen varapuheenjohtajaksi.

Merz sivalsi tiedotustilaisuudessaan Laschetia ja Spahnia. Merzin mukaan CDU:n pitää nyt valita ”joko samalla linjalla jatkamisen tai uudistumisen välillä”.

Merz sanoi edustavansa ”uudistumista” ja ”uutta alkua”. Hänen mukaansa CDU:n pitää päättää, minkä linjan ja suunnan puolue valitsee.

Kolmas ehdokas on jo aiemmin ehdokkuudestaan ilmoittanut Saksan liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, entinen ympäristöministeri Norbert Röttgen.

Angela Merkelin seuraajaksi kaavailtu Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti kaksi viikkoa sitten luopuvansa sekä CDU:n puheenjohtajuudesta että liittokansleriehdokkuudesta.

CDU järjestää ylimääräisen puoluekokouksen 25. huhtikuuta ja valitsee uuden puheenjohtajan, josta tulee myös kansleriehdokas. Merkelin on tarkoitus jättää paikkansa syksyn 2021 vaalien jälkeen.

Kramp-Karrenbauer sanoi maanantaina odottavansa johtajaehdokkaiden ilmoittautuvan tämän viikon aikana.