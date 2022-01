Saksalaisyhtiö on lentänyt tänä talvena 18000 tyhjää lentoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koneita joudutaan lennättämään tyhjinä, jotta yhtiö ei menetä slottejaan.

Saksalainen Lufthansa on tänä talvena lentänyt 18 000 tyhjää lentoa. Termi tarkoittaa, että vaikka koneessa ei ole matkustajia, se lentää silti määränpäähänsä. Asiasta kertoo Belgiassa ilmestyvä Bulletin.

Syynä tyhjiin lentoihin on se, että lentoyhtiö haluaa säilyttää vanhat nousu- ja laskuaikataulunsa; jos kone ei lennä kohteeseensa, lentoyhtiö menettää ”slottinsa”. Slotti tarkoittaa lentoasemalla jaettavissa olevaa tulo- tai lähtöaikaa tiettynä ajankohtana tiettynä päivänä.

Ennen koronapandemiaa yleinen sääntö oli, että lentoyhtiön pitää käyttää 80 prosenttia sloteistaan tai muuten se voi menettää ne. Kun pandemia alkoi, tämä osuus pudotettiin 50 prosenttiin. Matkustajamäärät ovat kuitenkin pudonneet tätäkin enemmän, joten matkustajat voitaisiin kuljettaa määränpäihinsä harvemmillakin lennoilla.

Lufthansan belgialainen tytäryhtiö Brussels Airlines on lentänyt yhtiön tyhjistä lennoista 3 000. Tästä syystä Belgian liikenneministeri Georges Gilkinet on kirjoittanut EU-komissiolle ja pyytänyt sitä puuttumaan käytäntöön. Gilkinet’n mielestä tyhjillä koneilla lentäminen on taloudellisesti ja ympäristöllisesti käsittämätöntä.

Lufthansa kaavailee, että se peruuttaa 33 000 lentoa maaliskuun loppuun mennessä, koska omikron-muunnoksen leviäminen on vähentänyt lentojen kysyntää.