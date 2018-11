Saksalaispoliitikon mukaan Venäjä-pakotteita saatetaan kiristää

Saksan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Norbert Röttgenin mukaan Venäjän vastaisia talouspakotteita saatetaan kiristää.

– Eurooppa saattaa joutua asettamaan kovempia pakotteita Moskovaa vastaan sen jälkeen, kun Venäjä pysäytti Ukrainan laivoja miehistöineen Krimin lähellä, Norbert Röttgen sanoi Handelsblatt-lehden mukaan.

Röttgen edustaa liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattista CDU-puoluetta.

Venäläiset tulittivat ja valtasivat kolme ukrainalaista alusta miehistöineen Asovanmerellä sunnuntaina.

