Saksalaispoliitikko pitää Carles Puigdemontin kiinniottoa häpeällisenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Katalonian parlamentin varapuheenjohtajan mielestä entisen aluejohtajan Carles Puidgemontin pidätysmääräksen tarkoitusperät ovat poliittiset.

Saksalaiset politiikot ovat Deutsche Wellen mukaan huolissaan Katalonian separatistijohtajan Carles Puigdemontin kiinniotosta sunnuntaina Schleswig-Holsteinissa.

Kärkivintä arvostelu on DW:n mukaan ollut vasemmistossa. Saksan vasemmistopuolueen liittopäiväedustajan Andrej Hunkon mukaan Puigdemontin kiinniotto on häpeällinen teko ja syytetoimilla häntä vastaan on selvästi poliittiset motiivit. Hunko kertoi odottavansa Puigdemontin välitöntä vapauttamista.

Vihreiden liittopäiväedustaja Franziska Brantnerin mukaan nyt on Saksan oikeuslaitoksen vuoro selittää, miten asiassa päästään eteenpäin. Hän muistutti, että pohjimmiltaan kyse on Espanjan sisäisestä konfliktista, eikä saksalainen tuomioistuin tai liittohallitus voi sitä ratkaista.

Schleswig-Holsteinin sisäministeriön tiedottajan mukaan Puigdemontin mahdollinen turvapaikkahakemus käsiteltäisiin liittovaltion maahanmuuuttovirastossa samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin. Kieler Nachtrichten mukaan tiedottaja muistutti lisäksi, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen toimeenpano on etusijalla ennen turvapaikanhakua.

Puigdemont otettiin kiinni sunnuntaina Schleswig-Holsteinin osavaltiossa hänen saavuttuaan autolla Saksaan Tanskasta. Maanantaina hänen henkilöllisyytensä varmistetaan oikeudessa. Espanjassa häntä voi uhata 25 vuoden vankeustuomio kapinan järjestämisestä. Hänen kiinniottonsa aiheutti sunnuntaina Barcelonassa mellakoita, joissa kerrotaan 80 ihmisen loukkaantuneen.

Katalonian alueparlamentin varapuheenjohtaja Josep Costa on todennut Deutsche Wellelle, että Puigdemontin pidätysmääräyksen tarkoitusperät ovat poliittiset. Hän toivoi, että myös saksalaiset oikeusistuimet toteaisivat tämän.

Hän syytti Espanjan hallitusta puuttumisesta Katalonian vaaleilla valitun alueparlamentin toimintaan.

– Kyse on ihmisten oikeudesta valita oma hallituksensa, kyse ei ole itsenäisyydesta. Meillä on parlamentti, joka valittiin joulukuussa ja joka nyt yrittää valita hallituksen, Costa totesi.