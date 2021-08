Saksalaisketju torjui äärioikeiston nimeä kantavan smoothien

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksan vaalikamppailu levisi hedelmäjuomapulloihin.

Saksalaisen kauppaketju Edeka on ilmoittanut, ettei se ota myytäväksi smoothieta, jonka kyljessä lukee AFD. AfD on äärioikeistolaiseksi luettu puolue Vaihtoehto Saksalle (Alternative für Deutschland). Kyseisen smoothien on valmistanut True Fruits Smoothies -yhtiö.

– Kiitos toimituksesta, True Fruits Smoothies. Emme kuitenkaan ole tilanneet AfD-pulloja, joten palautamme ne, Edeka toteaa Facebookissa.

Tekstin alla Edeka on julkaissut kuvan, jossa lukee, ettei oikeistolla ole sijaa kauppaketjun hyllyillä.

Edeka on yksi Saksan suurimmista kauppaketjuista noin viidenneksen markkinaosuudella. Yhtiön liikevaihto on 67 miljardia euroa. Smoothie puolestaan on tehosekoittimella valmistettu paksu hedelmäjuoma.

True Fruits Smoothies on vastannut Edekalle Instagramissa.

– Rakas Edeka, meidänkin mielestämme Vaihtoehto Saksalle on paska. Mutta valistaminen on tärkeämpää kuin nolo sosiaalinen signalointi, jota te yritätte tehdä.

True Fruits Smoothies muistuttaa, että se on tehnyt oman smoothie-pullon jokaiselle kuudelle Saksan parlamentin eli Bundestagin puolueelle. Pullon kylkeen on tiivistetty puolueen vaaliohjelma. Näin asiakkaat voivat smoothieta nauttiessaan tutustua, millaisia tavoitteita puolueet ovat asettaneet.

True Fruit Smoothies sanoo toivovansa, että Edekan ”huonosti harkittu” toimi saa mahdollisimman monen saksalaisen tutustumaan puolueisiin ja äänestämään syksyn vaaleissa.