Saksaa kehotetaan tarkistamaan rokotelinjaansa

AstraZenecan rokote pitää sallia yli 65-vuotiaille, tutkija sanoo.

Euroopassa on herättänyt paljon keskustelua AstraZenecan koronarokote, jonka on väitetty olevan lähes tehoton yli 65-vuotiailla. Euroopan lääkevirasto EMA on hyväksynyt rokotteen käytettäväksi kaikissa aikuisten ikäryhmissä, mutta esimerkiksi Saksassa maan rokotekomissio ei suosittele sen antamista yli 65-vuotiaille. Suomessa THL:n asiantuntijaryhmä suosittelee rokotetta alle 70-vuotiaille.

Nyt johtava saksalainen immunologi vaatii Saksaa korjaamaan päätöstään, BBC uutisoi. Professori Carsten Watzl kehottaa jopa liittokansleri Angela Merkeliä ottamaan rokotteen suorassa tv-lähetyksessä sen turvallisuuden todistamiseksi. Maan lähes 1,2 miljoonasta AstraZenecan rokoteannoksesta ihmisille on annettu tähän mennessä alle 300 000. Watzl mukaan Saksan on pakko tarkistaa linjaansa.

– Jos haluamme saavuttaa rokotetavoitteemme, on ihmisten pakko ottaa tämä rokote, Watzl sanoi BBC:n haastattelussa.

– Tiedämme, että rokote toimii siinä ikäryhmässä. Tuoreimmat tiedot Skotlannista osoittavat selvästi, että rokote saa aikaan immuunivasteen, ja että tämä rokote suojelee iäkkäitä vakavalta taudilta.

Watzl viittaa Skotlannista saatuihin tuloksiin, joiden mukaan AstraZenecan ja Pfizer-BioNTechin rokotteet ovat johtaneet sairaalapotilaiden määrän selvään laskuun. Skotlannin tiedot saavat Saksan kääntämään kurssia, Watzl uskoo.

Saksan rokotekomissio on luvannut päivittää linjaustaan AstraZenecan rokotteisiin ”hyvin pian”.