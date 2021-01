Saksa yrittää puhua Joe Bidenilta lisää rokotteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA tuottaa koronarokotteita ennen kaikkea omiin tarpeisiin, mutta Saksa katsoo, että sillä on perusteet muutokseen.

Saksan hallitus pyrkii neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa, jotta Yhdysvallat jakaisi omilta rokotetehtailtaan lisää rokotteita Eurooppaan. Asia käy ilmi Saksan terveysministeriön dokumentista, josta uutisoi Politico.

Yhdysvaltain hallinto on aiemmin antanut määräyksen, että Yhdysvaltain maaperällä sijaitsevista rokotetehtaista tuotetaan rokotteita ensisijaisesti Yhdysvaltain käyttöön, Saksan terveysministeriön dokumentissa todetaan. Eurooppalaisilta tehtailta puolestaan tuotetaan rokotteita kaikkialle maailmaan. Tämä koskee sekä Pfizer-Biontechin että Modernan valmistamia rokotteita.

Määräyksen on antanut presidentti Donald Trumpin hallinto. Saksan hallitus toivoo, että tulevan presidentin Joe Bidenin linja olisi toisenlainen.

– Yritykset ja (Saksan) liittohallitus ovat halukkaita ryhtymään keskusteluihin Yhdysvaltain uuden hallinnon kanssa, Saksan terveysministeriö toteaa.

Pfizer on yhdysvaltalainen yhtiö, mutta Biontech on saksalainen. Ne ovat yhdessä kehittäneet koronarokotteen, joka sai myyntiluvan sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Saksan hallitus perustelee pyyntöään sillä, että Biontech on saanut rahoitusta Saksan julkisista varoista.

Euroopassa EU-komissio on neuvotellut jäsenmaiden puolesta rokotehankinnoista lääkeyhtiöiden kanssa. Saksa on kuitenkin tehnyt Pfizer-Biontechin kanssa kahdenvälisen sopimuksen, jonka ansiosta se saa 30 miljoonaa rokotetta ohi EU-komission rokoteohjelman.