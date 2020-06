Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa aikoo ajaa pakotteita EU-puheenjohtajana.

Saksa vaatii Venäjälle uusia EU-pakotteita, kertoo Deutsche Welle. Syynä on Saksan liittopäiviä kohtaan vuonna 2015 tehty laaja kyberisku, josta Saksa on syyttänyt Venäjän sotilastiedustelua. Iskun tekijät pääsivät käsiksi mm. liittokansleri Angela Merkelin toimiston sähköposteihin.

EU:lla on mahdollisuus asettaa valtiollisiin kyberhyökkääjiin kohdistuvia pakotteita. Saksa on heinäkuusta alkaen EU:n puheenjohtajamaa, ja DW:n mukaan Saksa on jo esittänyt jäsenmaille valmiin pakotelistan. Prosessista arvioidaan kuitenkin pitkäkestoista.

Kyberturvallisuusyhtiö Fire Eyen mukaan liittopäiviin kohdistunut isku, Venäjän sekaantuminen USA:n vuoden 2016 presidentinvaaleihin sekä useat muut kyberiskut liittyvät toisiinsa, mutta rikosten selvittäminen on haastavaa.

Saksa on kuitenkin reagoinut kyberiskuun jyrkästi. Toukokuussa Merkel kuvaili Venäjän startegiaa ”hybridisodankäynniksi”. Myöhemmin samassa kuussa maan ulkoministeriö kutsui Venäjän lähettilään puhutteluun. Saksa on myös etsintäkuuluttanut venäläishakkeri Dimitry Badin, jonka se uskoo olevan iskujen takana.

Tutkivan journalismin Bellingcat-verkoston mukaan Badinilla on läheiset välit Venäjän sotilastiedusteluun.