”Asovanmeren saartamista ei voi hyväksyä”

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kertoo pitävänsä Mustanmeren Kertsinsalmella syntynyttä kriisiä huolestuttavana.

– Venäjän suorittamaa Asovanmeren eristämistä ei voi hyväksyä. On tärkeää saada kyseinen merisaarto purettua, Maas kirjoittaa Twitterissä.

– Kehotamme molempia osapuolia toimimaan, jotta kriisin laajeneminen saadaan estettyä.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on tuominnut Venäjän voimankäytön Mustallamerellä. Hän kehottaa Venäjää palauttamaan alusten miehistön jäsenet ja pidättäytymään ”uusista provokaatioista”.

– Eurooppa on yhtenäinen tuessaan Ukrainalle, Tusk toteaa.

Kolme ukrainalaista laivaa vallattiin viikonlopun aikana Kertsinsalmella sattuneen välikohtauksen seurauksena. Venäjän ulkoministeriö syyttää Ukrainaa tilanteen tahallisesta kärjistämisestä.

Ukrainan presidentti Petro Porosenko on kehottanut maan parlamenttia hyväksymään pokkeustilan kriisin johdosta. Myös YK:n turvallisuusneuvosto on kutsuttu koolle maanantaina.

