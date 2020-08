Saksa toimittaa Unkarille panssarivaunuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Unkarin demokratiaongelmia pidetään Saksassa enemmän yhteiskuntapoliittisina.

Unkarin armeija on saanut käyttöönsä ensimmäiset saksalaiset Leopard 2 -panssarivaunut, kertoo Defence News.

Vanhempaa 2A4 -mallia olevilla vaunuilla on tarkoitus harjoitella vuonna 2023 toimitettavia uusia Leopard 2A7+ -panssarivaunuja varten, joilla on tarkoitus korvata Neuvostoliiton aikaiset T-72 panssarivaunut. Myös Suomella on nykyisin käytössään käytettynä ostettuja, hieman vanhempaa mallia olevia Leopard 2A6 -panssarivaunuja.

– Saksa toimii strategisena partnerina kun Unkari modernisoi maavoimiaan, Saksan puolustusministeriön valtiosihteeri Thomas Silberhorn luonnehtii.

Hänen mukaansa kauppa vahvistaa samalla myös EU:n ja Naton puolustusta.

Unkarin hallitus ja sen pääministeri Viktor Orbán ovat olleet arvostelun kohteena kasvaneen autoritäärisyyden ja perustuslaillisten kysymysten osalta. Saksan puolustusministeriön mukaan kyseessä ovat kuitenkin enemmänkin yhteiskuntapoliittiset ongelmat.

Saksa on toimittamassa Unkarille myös tykistöä ja muuta raskasta kalustoa, mikä nostaa kaupan arvon noin kahteen miljardiin euroon.