Saksa teki tarjouksen Puolalle ja Unkarille

EU-puheenjohtajamaa Saksa on antanut Puolalle ja Unkarille huomiseen asti aikaa ilmoittaa, hyväksyvätkö ne EU-budjetin ja EU:n elvytyspaketin ehdot. Jos nämä maat edelleen vastustavat ehtoja, pelastuspaketti valmistellaan ilman niitä.

Asiasta kertoo unkarilaisen Nepszava-lehden toimittaja Twitterissä. Hän nojaa tietonsa EU-diplomaatin lausuntoon.

– Jos ne (Unkari ja Puola) vastaavat kieltävästi, EU25 menee menojaan ja hakee ratkaisun ilman näitä kahta maata, kirjoittaa Katalin Halmai.

EU-parlamentti ja EU-ministerineuvosto ovat esittäneet, että EU-budjetin ja EU:n koronaelvytyspaketin ehdoksi asetetaan se, että jäsenmaat noudattavat oikeusvaltioperiaatetta. Unkari ja Puola vastustavat tätä. Sekä budjetti että paketti pitää hyväksyä yksimielisesti jäsenmaiden kesken, joten Puola ja Unkari voivat kumpikin kaataa sovun. Tästä syystä muut EU-maat valmistelevat uutta pakettia, josta nämä maat voidaan tarvittaessa jättää pois.

Saksa totesi viime viikolla, että se pyrkii löytämään kompromissin. Toistaiseksi tiedossa ei ole, mitä Saksa on ehdottanut Puolalle ja Unkarille.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat torstaina päättämään budjetista ja pelastuspaketista.

Senior EU diplomat: the German #EU Presidency expects a signal from #Hungary and #Poland today or tomorrow at the latest whether they would agree with the proposal on the table. If the answer is no, the EU25 will go their own way and find a solution without the 2 countries. #MFF

— Katalin Halmai (@eublogo) December 7, 2020