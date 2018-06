Saksa taipui Donald Trumpin edessä ja antaa lisää rahaa asevoimille

Saksan liittokansleri Angela Merkel on luvannut hallituksensa sitoutuvan puolustusbudjetin korotukseen. Puolustusmäärärahat on tarkoitus nostaa 1,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2025 mennessä. Merkelin mukaan Saksa aikoo myös investoida uusiin asejärjestelmiin.

Asiasta uutisoivan Wall Street Journalin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Merkel on antanut tällaisia sitoomuksia.

– Mielestäni turvallisuuden takaaminen meitä kohtaavien haasteiden edessä on velvollisuuteni liittokanslerina, Merkel totesi Berliinissä.

Liikettä voidaan pitää myönnytyksenä presidentti Donald Trumpin Yhdysvalloille. Amerikkalaisten mielestä Saksa satsaa talouteensa nähden liian vähän varoja puolustukseen. Donald Trump on painostanut Saksaa ankarasti kasvattamaan puolustusmäärärahoja.

Saksa jäisi korotuksien jälkeenkin Naton 2 prosentin tavoitteesta. Tällä hetkellä Saksan puolustusbudjetti on 1,24 prosenttia maan BKT:sta.

WSJ:n amerikkalaisen viranomaislähteen mukaan puolustusmäärärahojen korotus 1,5 prosenttiinkin olisi ”voitto painostuskampanjalle”.

A little buried in today's @WSJ but @bopanc shows Merkel may just have yielded to Trump on defense spending. Wonder what it will mean for trade, since everything's interlinked now. pic.twitter.com/rhrFkKFvHf

— B. Benoit (@BBWSJ) June 7, 2018