Saksa peruu karkotuksen ja hakee Osama bin Ladenin epäillyn toverin takaisin maahan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomioistuin on määrännyt viranomaisille sakkoja erikoisessa karkotustapauksessa.

Saksasta Tunisiaan karkotetun Sami A. -nimellä tunnetun tunisialaismiehen asianajaja Seda Basay-Yildiz syyttää Deutsche Wellen haastattelussa viranomaisia asiakkaansa paluun viivyttämisestä.

Terroristijohtaja Osama bin Ladenin entiseksi henkivartijaksi epäillyn Sami A:n tapaus on herättänyt kansainvälistä mediahuomiota ja noussut Saksassa poliittiseen keskusteluun. Muun muassa sisäministeri Horst Seehofer on puolustanut miehen karkottamista.

Kohu alkoi huhtikuussa, kun saksalaismediat uutisoivat tiedustelupalvelujen vaaralliseksi ääri-islamistiksi luokitteleman miehen eläneen vuosikausia Saksassa sosiaalietuuksilla. Aiempien mediatietojen mukaan Sami A:n turvapaikkahakemus oli hylätty, mutta miestä ei voitu karkottaa maasta, koska hän saattaisi joutua kotimaassaan kidutetuksi.

Toukokuussa toisessa tapauksessa annettu oikeuden päätös muutti tilannetta ja Sami A. karkotettiin heinäkuussa. Gelsenkirchenin hallinto-oikeus katsoi kuitenkin karkotuksen perusteettomaksi ja määräsi siitä päättäneille Bochumin viranomaisille 10 000 euron sakot.

Nyt lakimies Seda Basay-Ylidiz vaatii viranomaisille uutta 10 000 euron päivittäistä sakkoa siihen asti, kun Sami A. on saatu takaisin Saksaaan.

Nordrhein-Westfalenin korkein hallinto-oikeus on sittemmin katsonut, että päätös karkotuksen peruuttamisesta on oikea. Tuomioistuimen mukaan Bochumin on palautettava Sami A. Saksaan omalla kustannuksellaan.

Basay-Yildizin mukaan hänen asiakkaansa aikoo Saksaan päästyään nostaa syytteen viranomaista vastaan laittomasta karkotuksesta.

Saksan poliisiviranomaisten mukaan Sami A. sai sotilaskoulutuksen al-Qaidan leirillä Afganistanissa vuosina 1999 – 2000. Hänen uskotaan sen jälkeen toimineen terroristijärjestön johtaja Osama bin Ladenin henkivartijana. Sami A. on kiistänyt väitteet.