Saksa rajoittaa maahantuloa Britanniasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maahantulokiellon syynä on huoli koronavirusmuunnoksista.

Saksan terveysvirasto lisäsi Iso-Britannian listalle huolestuttavan virusmuunnosriskin maista. Tämän seurauksena maahantulo Britanniasta on toukokuun 23. päivän jälkeen äärimmäisen rajoitettua, kertoo The Guardian.

Kyseisen takarajan jälkeen ainoastaan Saksan kansalaiset perheineen sekä muut Saksassa asuvat pääsevät maahan Britanniasta. Myös kiireelliset humanitääriset syyt ovat poikkeuslupa maahantulolle.

Kaikilta Britanniasta saapuvilta edellytetään kahden viikon karanteeni, vaikka he saisivatkin negatiivisen tuloksen koronatestistä. Lennon vaihtaminen Saksassa on mahdollista myös brittimatkustajille, mutta he eivät saa poistua lentokentän alueelta vaihtoa odotellessaan.