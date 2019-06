Sakottaminen 1 km/h ylinopeuksista vastoin eduskunnan tahtoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan 1 km/h ylitys ei ole liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellinen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan sakottaminen 1 km/h ylinopeuksista olisi vastoin eduskunnan lakivaliokunnan tahtoa.

– Julkisuudessa tänään esiintynyt väärä tieto siitä, että jo 1 km/h ylinopeuksista alettaisiin sakottamaan aktiivisesti on myös vastoin eduskunnan lakivaliokunnan tahtoa. 1 km/h ylitys ei ole liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellinen, Ville Tavio kirjoittaa Twitterissä.

Tavio toimi viime vaalikaudella lakivaliokunnan jäsenenä.

Verkkouutiset kertoi eilen, että poliisin tieliikenneturvallisuuskeskuksen johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan jatkossa jopa 1 km/h ylityksestä joutuu maksamaan sadan euron virhemaksun. Myös muut mediat ovat uutisoineet asiasta.

Myöhemmin Pasterstein tviittasi, ettei hän usko, että kukaan olisi määräämässä liikennevirhemaksua 1 km/h ylinopeudesta, mutta se on mahdollista, kun näin on lakiin kirjattu. Pastersteinin mukaan myös nykylainsäädännössä on siihen mahdollisuus.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Julkisuudessa tänään esiintynyt väärä tieto siitä, että jo 1 km/h ylinopeuksista alettaisiin sakottamaan aktiivisesti on myös vastoin eduskunnan lakivaliokunnan tahtoa. 1 km/h ylitys ei ole liikenneturvallisuuden kannalta merkityksellinen! — Ville Tavio (@VilleTavio) June 27, 2019

Lakiesitys muuttui viime metreillä ja vain 100 euron virhemaksu jäi jäljelle 1-10 km/h ylinopeudesta. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) June 25, 2019

En usko, että kukaan olisi määräämässä liikennevirhemaksuja 1 km/h ylinopeudesta, mutta se on mahdollista kun näin on lakiin kirjattu. — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) June 26, 2019