SAK:n puheenjohtaja: Työnantaja kylvi tämän kiistan siemenet

Jarkko Elorannan mukaan työrauhahäiriöitä tulee, koska työmarkkinoiden perusrakenteita on horjutettu.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan työnantajapuoli ”on kääntänyt isommat ja pienemmät tykkinsä ay-liikkeen suuntaan” syyttämällä sitä vastuuttomuudesta ja kohtuuttomuudesta.

Kiistaa on herättänyt KeiteleGroup, jonka Teollisuusliitto laittoi saartoon. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on tukenut toimenpidettä satamissa ja ilmoittanut jättävänsä huomiotta käräjäoikeuden päätöksen, jossa sitä vaadittiin keskeyttämään saarto miljoonan euron uhkasakolla.

– Vaikka tämän kiistan ytimessä ehkä onkin Keitele, niin kiistan siemenet työnantajapuoli on kylvänyt aikoja sitten. Metsäteollisuuden työnantajapuoli ilmoitti syksyllä 2020 yksipuolisesti, ilman neuvotteluja, lopettavansa valtakunnallisen työehtosopimustoiminnan, Jarkko Eloranta kirjoittaa blogissaan.

Metsäteollisuudessa on satoja yrityksiä, jotka ovat aiemmin noudattaneet yleissitovaa työehtosopimusta. Elorannan mukaan vaihtoehdoksi jää neuvotella yrityskohtainen työehtosopimus, josta Keitele on tähän asti kieltäytynyt.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on huomauttanut, että työehdoista voi sopia myös oman henkilöstön edustajien kanssa tai suoraan työntekijöiden kanssa, jolloin yhteisistä asioista kerrottaisiin esimerkiksi henkilöstökäsikirjalla. Yritys on pyytänyt henkilöstöä nimeämään itselleen luottamusvaltuutetut, kuten laki mahdollistaa. Teollisuusliitto on painostanut alan yrityksiä sopimaan vain itsensä kanssa.

Jarkko Elorannan mukaan työnantajapuoli on omilla toimillaan ja päätöksillään ajanut tilanteen siihen, että työrauhahäiriöiden riski kasvaa ja myös realisoituu.

– Eikä metsäteollisuus ole ainoa työnantajataho, joka on omilla yksipuolisilla ja omaehtoisilla päätöksillään ollut lisäämässä epäluottamusta työmarkkinoilla. Teknologiteollisuus teki omat liikkeensä lopettamalla työmarkkinatoiminnan ja siirtämällä sen uuteen yhdistykseen. Uudesta yhdistyksestä tuskin olisi tullut riittävän edustavaa, ellei Teollisuusliitto olisi pitänyt painetta yllä, Eloranta sanoo.

SAK:n puheenjohtaja pitää ilmeisenä, että ”ongelmia tulee, kun iso osa työmarkkinoiden perusrakenteesta pannaan matalaksi”.

– Vai kuviteltiinko, että matka jatkuu kuin ennenkin, vaikka tiet, sillat ja tunnelit on moukaroitu pölyksi? Ajateltiinko työnantajapalatseissa, että ay-liike on niin kyykyssä, että sitä voidaan kyykyttää lisää ilman, että mitään vastareaktiota tapahtuu, Jarkko Eloranta kysyy.

