SAK:n pääekonomisti: Valtion budjetissa huonosti mitään leikattavaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilkka Kaukorannan mielestä nyt on luontevaa keskustella veronkorotuksista.

SAK:n pääekonomistin Ilkka Kaukorannan mukaan keskusjärjestön mielestä on ”oikein hyvä asia”, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti nostaa valtiontalouden menokehyksiä kevään kehysriihessä.

Kaukorannan mielestä on tärkeää, ettei koronan aiheuttamia sosiaalisia ongelmia, kuten oppimisvajeita ja syrjäytymistä, syvennetä leikkaamalla palveluista tai muista julkisista menoista.

– Valtion budjetissa on todella huonosti mitään leikattava, Ilkka Kaukoranta sanoi SAK:n työmarkkinaseminaarissa tänään keskiviikkona.

Hänen mielestään hallituksen kokoonpanosta riippumatta leikkaukset tuppaavat osumaan koulutukseen ja muuhun säilyttämisen arvoiseen. Esimerkiksi viime keväänä päätetyt menoleikkaukset näyttävät osuvan tutkimukseen ja poliiseihin.

– Julkisen talouden vahvistamisessa menoleikkaukset eivät voi realistisesti olla kovin isossa roolissa, Kaukoranta sanoi.

Veroelvytyksen aika ei ole nyt

Hallitus sopi kehysriihessään, että verotuksen osalta haetaan budjettiriihessä kokonaisuutta, joka vahvistaa julkista taloutta 100-150 miljoonalla eurolla. Keinoiksi kaavailtiin muun muassa lähdeveroa ja kiinteistörahastojen verotusta.

– Hyvä, että näitä tehdään. Nyt kun suhdannetilanne on parantunut, talous kasvaa ja työllisyys paranee, on suhdannemielessä oikea aika puhua julkisen talouden vahvistamisesta ja kun menopuoli ei ole kovin lupaava, niin on luontevaa keskustella veronkorotuksista tai veropohjan tiivistämisestä, Kaukoranta sanoi.

Hän näkee, että jos hallitus pystyisi sopimaan budjettiriihessä suunniteltua kunnianhimoisemmasta veropaketista, se voisi mahdollistaa verotuksen täsmätoimia, joilla voitaisiin vastata myös työvoiman kohtaanto-ongelmaan.

Kaukoranta nosti esille varainsiirtoveron alentamisen, kakkosasunnon verovähennysoikeuden tai työmatkavähennyksen, jotka tukisivat työvoiman liikkuvuutta.

– Tämän tyyppisiä veronkevennyksiä ei voi toteuttaa, jos ei vastaavasti ole julkista taloutta vahvistavaa puolta mukana. Missään nimessä veroelvytyksen aika ei ole nyt, Kaukoranta painotti.

Hänen mielestään ilmeinen keino verotuottojen hakemiseen on listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen korjaaminen.

Hallituksen budjettineuvottelut käydään ensi viikolla.