SAK:n kohukampanja arveluttaa: Vaikutetaanko vaaleihin isolla rahalla?

Tutkija kysyy, miten SAK:n kaltainen vaikutusvaltainen toimija voi antaa puoluepoliittisia suosituksia.

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan SAK:laisten liittojen rahoittama Vapaiden valtakunta -eduskuntavaalikampanja on selkeää jatkoa hallitusta arvostelevalle työntekijäjärjestöjen linjalle.

Kansanliikkeeksi itseään kutsuvan kampanjan ulostuloissa on Jokisipilän mielestä selvä istuvaa hallitusta vastaan aseteltu kärki. Kampanjavideossa (jutun alla) muun muassa arvostellaan aktiivimallia ja irtisanomissuojan heikennystä sekä todetaan, että ”emme alistu saneluun”. Kampanjassa vaaditaan ”vapautta järjestäytyä, sopia työehtosopimuksista ja vaikuttaa työelämän lakeihin”.

”Kansanliikkeen” suurimmat tukijat ovat julkisten alojen JHL, palvelualojen PAM ja Teollisuusliitto, joista kukin on maksanut kampanjaan noin 400 000 euroa. SAK:laiset liitot tunnustavat Jokisipilän mukaan selvästi vasemmistopuolueiden väriä.

− Kampanja on SAK:n järjestöjen omalle jäsenkunnalle suunnattu viesti siitä, mikä olisi liittojen mielestä oikea suunta antaa äänensä. Osa jäsenistöstä saattaa toimia tämän mukaan, mutta vaikutus voi olla myös toiseen suuntaan. Esimerkiksi JHL:ssä on herännyt kritiikkiä siitä, että liitto on mukana kampanjassa, joka on helppo tulkita puoluepoliittiseksi, Markku Jokisipilä sanoo Verkkouutisille.

Muun muassa kansanedustajat Markku Rossi (kesk.) ja Timo Heinonen (kok.) ovat arvostelleet Vapaiden valtakuntaa miljoonien vaalikampanjaksi SDP:n hyväksi ja hallituspuolueita vastaan.

Vapaiden valtakunta -kampanja ei kerää rahaa suoraan puolueille tai ehdokkaille. Markku Jokisipilän mukaan toiminta herättää kysymyksiä, vaikka se sinällään on lainmukaista.

− Onko kansanvallan ideaalin mukaista, että SAK:n kaltainen erittäin vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen toimija ottaa kantoja, jotka ovat tulkittavissa puoluepoliittisiksi suosituksiksi? Mitä ylipäätään tulisi ajatella tilanteesta, jossa jokin edustuksellisen kansanvaltaisen järjestelmän ulkopuolinen voima saattaa rahoituksensa massiivisuuden kautta vaikuttaa tuntuvastikin vaalitulokseen? Jokisipilä kysyy.

− Myöskään kampanjan poliittisen värin oikeuttaminen ei ole enää kovinkaan helppoa, kun liittoihin kuuluu kaikkien puolueiden kannattajia. Esimerkiksi JHL:n jäsenistä vain 16 prosentin on todettu äänestävän SDP:tä, hän lisää.

1,4 miljoonan euron massiivinen panostus

Vapaiden valtakunta -kampanjan budjetti on 1,4 miljoonaa euroa. Suhteessa puolueiden vaalibudjettiin kyseessä on Jokisipilän mukaan massiivinen panostus. Puolueista vain SDP:n 1,5 miljoonan euron vaalibudjetti ylittää kampanjan vaalikassan.

Kokoomus on budjetoinut eduskuntavaaleihin 1,2 miljoonaa euroa. Keskustan vaalibudjetti eduskuntavaaleihin ja eurovaaleihin on 1,6 miljoonaa, josta suurempi panostus kohdistuu eduskuntavaaleihin.

− Pyrkimyksenä on saada oma ääni kuuluviin. Ei tässä sinänsä mitään uutta ole, on SAK ryhmittynyt vasemmistopuolueiden taakse ennenkin. Kampanja on informaatioteknologisen nykytilanteen mukainen keino värvätä tätä omaa kannattajakuntaa, Jokisipilä sanoo.

Vapaiden valtakunta -kampanjan tiedottaja Heidi Lehikoisen mukaan valtaosa budjetista kuluu tapahtumiin. Liikkeen nettisivujen mukaan niitä järjestetään eri puolilla Suomea, ja järjestäjinä toimivat muun muassa SAK:n paikallisjärjestöt.

− Meillä ei ole ehdokkaita, ne eivät siis ole ehdokkaiden tilaisuuksia vaan Vapaiden valtakunta -kampanjan tilaisuuksia. Toinen suuri budjetin lohko on mainos- ja mediapuoli. Kaikki mediat tulevat varmasti olemaan käytössä, Heidi Lehikoinen kertoo Verkkouutisille.

Kuka tahansa eduskuntavaaliehdokas voi kuitenkin asettua kampanjan tukijaksi.

− Kaikki ehdokkaat voivat myös vastata sivuillamme vaalikonetyyppisesti meille tärkeisiin kysymyksiin. Julkaisemme tukijoiksemme ilmoittautuneiden ehdokkaiden vastaukset, Lehikoinen kertoo.

”Osittain vapaa-ajan projekti”

Heidi Lehikoinen toimii päivätyökseen PAMin järjestöpäällikkönä. Vapaiden valtakunta on hänelle ”osittain vapaa-ajan projekti”. Hän hoitaa kampanjaan liittyviä asioita myös työajallaan.

− Asiantuntijatyössä varmaan kaikilla muillakin on monenlaisia asioita päällekkäin. Tehtävänäni on tukea kaikin mahdollisin tavoin, että kampanja-aktiivit eri puolilla Suomea pystyvät toimimaan. Riippuu päivästä, kauanko siihen menee aikaa, Lehikoinen sanoo.

− Äänestysaktiivisuuden nostamisen tukeminen on luonnollinen osa työtäni. Ja toki kun PAM tukee kampanjaa, tuen sitä omalla toiminnallani, hän lisää.

Hän ei saa kampanjatyöstään palkkaa. Kampanjassa on hänen mukaansa kaksi palkattua työntekijää.