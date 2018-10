SAK:n Jarkko Eloranta: Tarvitaanko tosiaan uutta lakia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusjärjestön puheenjohtajan mukaan pienissä yrityksissä riitoja on hyvin vähän.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on jakanut Twitterissä Talouselämän jutun. Sen mukaan vuonna 2017 irtisanottiin henkilöperusteisesti 13 710 ihmistä. Heistä 300–400 on riitauttanut irtisanomisen.

− Montakohan riitautusta alle 10 hengen yrityksissä? Taitaa olla max. muutama kymmenen. Tarvitaanko tosiaan uutta lainsäädäntöä?, Jarkko Eloranta kysyy Twitterissä.

Työministeri Jari Lindströmin (sin.) erityisavustaja Juha Halttunen on vastannut Elorannalle, että ”jos ay-liikkeen mielestä asia on pieni, niin miksi reaktio on niin äärimmäinen?”.

Elorannan mukaan eriarvoisuus ei ole pieni asia.

− Mutta yrittäjien mukaan irtisanominen on nykyisin vaikeaa ja vastassa on raskaat oikeudenkäynnit, kovat kulut ja hurjat ay-juristit − tämä ongelma tuntuu vahvasti liioitellulta ja värittyneeltä, Eloranta sanoo.

Halttusen mukaan yrityskoko vaikuttaa jo nyt irtisanomisen ”helppouteen”.

− Ja erinäköisiä rajoja on työelämälainsäädännössä vaikka kuinka paljon esim. YT-laki, yhdenvertaisuuslain suunnitteluvelvollisuus, muutosturva koulutus, työterveyshuolto työsuhteen päättymisen jälkeen, hallintoedustus jne., hän sanoo.

Eloranta vastaa, että kollektiivioikeudet ovat eri asia kuin yksilöperusteiset. Halttusenkin mukaan näin toki on.

− Mutta eriarvoiseen asemaan nuo saattavat eri kokoisissa yrityksessä työskentelevät henkilöt, Halttunen sanoo.

Lähes 14 000 sai potkut henkilöperusteisesti, 300 riitautetaan vuodessa. Montakohan riitautusta alle 10 hengen yrityksissä? Taitaa olla max. muutama kymmenen. Tarvitaanko tosiaan uutta lainsäädäntöä? @duunarit https://t.co/Sgro3FgKAw — Jarkko Eloranta (@ElorantaJa) October 3, 2018

Eriarvoisuus ei ole pieni asia, mutta yrittäjien mukaan irtisanominen on nykyisin vaikeaa ja vastassa on raskaat oikeudenkäynnit, kovat kulut ja hurjat ay-juristit – tämä ongelma tuntuu vahvasti liioitellulta ja värittyneeltä. — Jarkko Eloranta (@ElorantaJa) October 3, 2018

Jo nyt yrityskoko vaikuttaa irtisanomisen ”helppouteen” ja erinäköisiä rajoja on työelämälainsäädännössä vaikka kuinka paljon esim. YT-laki, yhdenvertaisuuslain suunnitteluvelvollisuus, muutosturva koulutus, työterveyshuolto työsuhteen päättymisen jälkeen, hallintoedustus jne. — Juha Halttunen (@Juha_Halttunen) October 3, 2018

On toki, mutta eriarvoiseen asemaan nuo saattavat eri kokoisissa yrityksessä työskentelevät henkilöt. — Juha Halttunen (@Juha_Halttunen) October 3, 2018