SAK:n Jarkko Eloranta: Hallitus on hylännyt palkansaajat

SAK:n puheenjohtajaa huolestuttaa yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristyminen.

SAK:n Jarkko Elorannan (sd.) mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallitus on valinnut linjakseen elinkeinoelämän suosimisen ja palkansaajia suojaavan lainsäädännön heikentämisen.

– Linja on pysynyt samanlaisena koko hallituskauden. Taistelulla ja taidolla aikaan saatu kilpailukykysopimus on pitänyt pahimmat ay-liikkeen ja työntekijöiden oikeuksien murskaajat kurissa, mutta lasku on kova siitä huolimatta, Eloranta totesi vappuna Helsingissä.

Hän otti esimerkiksi tasapainottomuudesta työttömyysturvan aktiivimallin, joka on kilpailukykysopimuksen vastainen. Elorannan mielestä osoittaa, miten huonosti nykyinen hallitus tuntee työttömyysturvajärjestelmän ja työttömyyden rakenteet ja syyt, ja miten vääristynyt käsitys sillä on työttömistä.

Hän sanoi olevana huolissaan myös laajemmin yhteiskunnan tilasta.

– Viimeinen vuosikymmen on ollut taloudellisesti raskas ja se näkyy uskossa tulevaisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Erityisesti Eloranta on huolissaan nuorista, jotka syrjäytyvät työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta; heidän uskonsa yhdessä rakennettavaan yhteiskuntaan ja demokratiaan horjuu.

– Luotto politiikkaan ja poliitikkoihin, yhteisten asioiden hoitoon ja hoitajiin on vähäistä. Yhteiskuntapolitiikan helppoheikeillä markkinat vetävät, mutta vastuullisesti, sopimalla ja sovitellen asioita hoitavat tahot koetaan menneen maailman edustajiksi.

Eloranta tarjosi puheessaan SAK:n oman aktiivimallin lisäksi täsmälääkkeeksi muutosturvan parantamista. Hänen mukaansa se sujuvoittaisi työmarkkinoiden toimintaa ja auttaisi, ettei pitkiä työttömyysjaksoja syntyisi.

Nyt yli 30 hengen yrityksen on tarjottava irtisanotuille kuukauden mittainen muutosturvakoulutus irtisanomisaikana tai sen jälkeen, jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta.

– Tulevaisuudessa muutosturvan piirissä on oltava myös pienempien yritysten työntekijät ja sen piiriin on päästävä merkittäväsi lyhyemmällä työsuhteella kuin nykyisin. Muutosturvakoulutuksen on oltava nykyistä selvästi pidempi ja se on toteutettava pääosiltaan irtisanomisajalla, Eloranta sanoi.