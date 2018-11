”SAK:n esitys rätti nuorten kasvoille”

SAK:n esitystä lakisääteisestä irtisanomisjärjestyksestä arvostellaan oikealla ja vasemmalla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää SAK:n esitystä ikäjärjestyksestä irtisanomisissa ongelmallisena.

– Huoli ikääntyvien työntekijöiden työllisyydestä on aiheellinen ja tärkeä, ja paremmalle muutosturvalle on ehdottomasti tarvetta. Esitys ikäjärjestyksestä irtisanomisissa kuulostaa kuitenkin ongelmalliselta. Työelämänsä aloittavien nuorten elämä on jo liian epävarmaa, Andersson tviittaa.

SAK:n esittämän lakisääteisen irtisanomisjärjestyksen yhtenä lähtökohtana olisi, että työnantaja joutuisi yt-neuvotteluissa suosimaan talossa pisimpään olleita.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan SAK:n esitystä ei voi hyväksyä.

– SAK esittää ( HS 7.11.) irtisanomisjärjestystä, jossa työnantajan olisi suosittava talossa pisimpään olleita. Siis kenkää nuorimmille! Ratkaisevaa ei siis olisi työntekijän työpanos, vaan ikä. Tämä olisi rätti nuorten kasvoille. Ei voi hyväksyä. #SAK #työllisyys #nuoret, Satonen tviittaa.

Kokoomusedustaja Juhana Vartiainen katsoo, että rakennetyöttömyys todennäköisesti nousisi irtisanomisjärjestyksen seurauksena.

– ”Last in first out” -irtisanomisjärjestys nostaisi todennäköisesti rakennetyöttömyyttä palkankorotusvaateiden kautta, koska ammattiliitoissa palkkavaateita määrittävien seniorien huoli oman työpaikan menettämisestä heikkenisi entisestään. Eritoten yleiskorotusten Suomessa, Vartianen tviittaa.

Myös vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo ihmettelee SAK:n esitystä.

– Eikö #ayliike ole juuri ollut vastustamassa työntekijöiden asettamista eriarvoiseen asemaan mm. irtisanomissuojan heikennyksissä (yrityksen koon mukaan)&nuorten irtisanomisten helpottamisessa. Miksi nyt täl. esitys? Missä sukupolvien välinen solidaarisuus, Ohisalo kysyy Twitter-tilillään.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mielestä työntekijöitä ei pidä laittaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella.

– Mielestäni ei ole perustetta asettaa laissa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan iän perusteella. Maailma muuttuu niin nopeasti, että tarvitaan osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Se on keino parantaa kaikkien asemaa ja työllisyyttä iästä riippumatta, Rinne kirjoittaa Twitterissä.

Huoli ikääntyvien työntekijöiden työllisyydestä on aiheellinen ja tärkeä, ja paremmalle muutosturvalle on ehdottomasti tarvetta. Esitys ikäjärjestyksestä irtisanomisissa kuulostaa kuitenkin ongelmalliselta. Työelämänsä aloittavien nuorten elämä on jo liian epävarmaa. — Li Andersson (@liandersson) November 7, 2018

SAK esittää ( HS 7.11.) irtisanomisjärjestystä, jossa työnantajan olisi suosittava talossa pisimpään olleita. Siis kenkää nuorimmille! Ratkaisevaa ei siis olisi työntekijän työpanos, vaan ikä. Tämä olisi rätti nuorten kasvoille. Ei voi hyväksyä. #SAK #työllisyys #nuoret — Arto Satonen (@artosatonen) November 7, 2018

"Last in first out" -irtisanomisjärjestys nostaisi todennäköisesti rakennetyöttömyyttä palkankorotusvaateiden kautta, koska ammattiliitoissa palkkavaateita määrittävien seniorien huoli oman työpaikan menettämisestä heikkenisi entisestään. Eritoten yleiskorotusten Suomessa.. — juhana vartiainen (@filsdeproust) November 7, 2018

Eikö #ayliike ole juuri ollut vastustamassa työntekijöiden asettamista eriarvoiseen asemaan mm. irtisanomissuojan heikennyksissä (yrityksen koon mukaan)&nuorten irtisanomisten helpottamisessa. Miksi nyt täl. esitys? Missä sukupolvien välinen solidaarisuus? https://t.co/DGEZsIrjbe — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) November 7, 2018

Mielestäni ei ole perustetta asettaa laissa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan iän perusteella. Maailma muuttuu niin nopeasti, että tarvitaan osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Se on keino parantaa kaikkien asemaa ja työllisyyttä iästä riippumatta. https://t.co/FLFyHJSiXR — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) November 7, 2018