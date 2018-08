SAK:n ekonomisti KU:lle: Verotusta pitäisi kiristää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Patrizio Lainàn mukaan hallituksen tulisi luopua veronkevennyksistä ja menoleikkauksista.

SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà kertoo Kansan Uutisille, että hallitus näyttää jatkavan tiukkaa talouslinjaa. Hallituksen budjettiriihi pidetään elokuun lopulla.

– Aika varmasti tiukalla budjettilinjalla mennään. Samaan aikaan on puhuttu työn verotuksen alentamisesta 200-300 miljoonalla eurolla kilpailukykykompensaatioiden mukaisesti. Me olemme SAK:ssa katsoneet, että ne on kokonaan jo kompensoitu, Lainà toteaa.

Hänen mielestään veronkevennysten tekeminen keskellä korkeasuhdannetta ei ole järkevää.

– Tulopuolta kannattaisi nyt lähteä vahvistamaan. Sen sijaan, että kevennetään verotusta, sitä pitäisi päinvastoin kiristää. Nyt olisi hyvä hetki kiristää esimerkiksi pääomaverotusta.

Lainàn mukaan menoleikkauksiakaan ei enää tarvita.

– Nyt pitäisi ennemmin puhua, mihin panostetaan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen pitäisi tulla lisäpanostuksia. Työttömien yksilöllisiin palveluihin pitäisi myös panostaa selvästi nykyistä enemmän, hän listaa.