Sakkovaroitus: Uutta pysäköintisääntöä tulkitaan väärin

Vasempaan reunaan pysäköiville ropisee sakkoja.

Reilu vuosi sitten uudistunut tieliikennelaki mahdollistaa taajamassa vasempaan reunaan pysäköimisen myös kaksisuuntaisilla teillä. Moni autoilija tulkitsee kuitenkin Autoliiton mukaan lakia väärin ja saa pysäköintivirhemaksun liian lähelle suojatietä pysäköimisestä.

Helsingin kaupunki tiedotti Twitterissä elokuun puolivälissä, että kaupungissa oli kuluvan kuun aikana annettu 537 pysäköintivirhemaksua liian lähelle suojatietä pysäköimisestä. Näistä ajoneuvoista peräti 474, eli 88 prosenttia, oli pysäköity kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle.

Nykyisen tieliikennelain mukaan ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä taajamassa vasemmalle puolelle tietä myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Ajoneuvoa ei silti saa edelleenkään pysäköidä viittä metriä ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta.

– Tuo viisi metriä mitataan liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta ja siinä moni menee harhaan, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen huomauttaa tiedotteessa.

Vasempaan reunaan pysäköivä autoilija voi hänen mukaansa kokea pysäköivänsä vasta suojatien jälkeen, mutta liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna auto seisoo ennen suojatietä.

– Sääntö on olemassa siksi, että suojatielle säilyisi hyvä näkyvyys. Auto peittää liikenteen varsinaisesta tulosuunnasta tätä näkyvyyttä riippumatta siitä, miten päin se on pysäköity. Tämä on puhtaasti liikenneturvallisuusasia, Vesalainen jatkaa.

Hän muistuttaa, että viiden metrin suoja-alue on jätettävä myös risteyksen läheisyydessä, vaikka siinä ei olisi suojatietä. Siinä missä suojatien kohdalla viiden metrin sääntö on voimassa liikenteen pääasiallisesta lähestymissuunnasta katsottuna, on tämä sääntö voimassa sekä ennen että jälkeen risteyksen ja risteyksessä.

Autoliitosta muistutetaan myös toisesta helposta virheestä, johon vasemmalle puolelle pysäköivä voi sortua.

– Virhe sattuu helposti, jos eri puolilla katua on eri pysäköintisäännöt. Oikea pysäköintimerkki pitää käydä tarkistamassa liikenteen pääasiallisesta tulosuunnasta, Vesalainen huomauttaa.