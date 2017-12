Sakeaa lumipyryä ja tuulivaroituksia, joulumyrsky iski

Joulun menoliikenteen ajokeli on huono lumisateen takia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lähes koko maassa sataa lunta. Lumisadealue liikkuu maamme yli itään. Sade on paikoin sakeaa ja rannikolla voi tulla myös vettä.

Maan länsiosassa on pilvistä ja paikoin sakeaa lumisadetta sekä vesi- ja räntäsadetta. Sää muuttuu poutaisemmaksi ja pilvipeite rakoilee yöstä alkaen. Lämpötila on tänään +1…-4 astetta. Tuuli on kohtalaista.

Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pilvistä ja paikoin sakeaa lumisadetta. Alueen itäosassa lumisade on sakeimmillaan iltapäivällä ja illalla. Lämpötila on tänään -1…-6 astetta, mutta rannikolla lämpötila kohoaa nollan yläpuolelle. Tuuli on voimistuvaa ja puuskaista.

Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja lumisadetta. Lumisade on runsainta Etelä-Lapissa. Koillis-Lapissa on edelleen enimmäkseen poutaa. Yöllä sää poutaantuu pohjoisesta alkaen ja pilvipeite rakoilee. Lämpötila on -10…-20 astetta, etelässä -5…-10 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Ajokeli on huono lähes koko maassa. Varoitus erittäin huonosta ajokelista on annettu Etelä-Karjalaan, Keski-Suomeen, Etelä-Savoon, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Tuulivaroitus on annettu Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntiin. Lounaistuuli on voimakasta päivällä ja tuulen nopeus on puuskissa 20 m/s.