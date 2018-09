SAK: Yleissitovuus estää epäreilun kilpailun työehdoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SAK:n lakimiehen mukaan yleissitovuuden vastustajat hakevat heikennyksiä työntekijöille.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK on julkaissut lakimiehensä Anu-Tuija Lehdon haastattelun yleissitovuudesta. Järjestö on jakanut haastattelun Twitterissä saatteella ”työehtosopimusten yleissitovuus estää epäreilun kilpailun työehdoilla, kuten palkkoja polkemalla”.

Lehto sanoo haastattelussa, että yleissitovuudessa lähtökohtana on mahdollisimman monen työntekijän aseman turvaaminen.

– Ajatuksena on, että laajasti turvataan työnteon vähimmäisehdot kuten palkka. Yleissitova työehtosopimus on pohja, jonka päälle voidaan sitten sopia paremmista ehdoista ja näin on myös monella työpaikalla tehty, hän sanoo.

Lehdon mukaan työantajille on helpompaa, kun monista työsuhteen ehdoista, kuten esimerkiksi työaikojen sijoittelusta sekä erilaisista lisistä ja lomista, on sovittu työehtosopimuksessa niin, ettei joka asiasta tarvitse erikseen neuvotella ja sopia yrityksessä. Hänen mielestään työehtosopimusten yleissitovuus ei missään nimessä ole vanhanaikainen ja työmarkkinoita jäykistävä järjestelmä.

– Monet työehtosopimukset mahdollistavat toisin sopimisen, mutta näitä mahdollisuuksia hyödynnetään aivan liian vähän. Usein ne, jotka valittavat yleissitovien työehtosopimusten jäykistävän sopimista, hakevat heikennyksiä työntekijöiden työsuhteen ehtoihin.

Lehto sanoo, että yleissitovuuden ajatus on käytössä useissa Euroopan maissa.

– Vaikka aivan Suomen kaltaista järjestelmää ei muualla ole. Eri maissa käytössä olevia sopimisen malleja on vaikea kopioida suoraan maasta toiseen.

– Toivon, että äänestäjät valitsevat eduskuntaan sellaisia kansanedustajia, jotka ymmärtävät yleissitovuuden tärkeyden, Lehto sanoo.

Ajatushautomo Libera kertoi keskiviikkona tehneensä kantelun työehtosopimusten yleissitovuudesta Euroopan komissioon. Kantelun mukaan yleissitovuus rajoittaisi esimerkiksi yhtiöiden sijoittautumisvapautta ja työvoiman vapaata liikkuvuutta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Liberan kannetta toteamalla sen olevan tervetullut ja tärkeä.