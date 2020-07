SAK syyttää EK:ta politikoinnista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jarkko Elorannan mielestä työttömyysturvan nykyjärjestelmä on palkansaajan etu.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK syyttää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta linjanvetojen tekemisestä poliittisten puolueiden vanavedessä.

EK tiedotti maanantaina uudistaneensa kantaansa ja kannattavansa kokoomuksen aloitetta työttömyysturvan laajentamisesta. Järjestön mielestä ansiosidonnainen saa olla sidottu työttömyyskassan jäsenyyteen.

– Näyttää siltä, että EK:lle on tärkeämpää tehdä linjanvetoja poliittisten puolueiden vanavedessä kuin kehittää pitkäjänteisesti yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tämä näkyy varmasti myös muussa yhteisessä neuvottelutoiminnassa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa tiedotteessa.

Hänen mielestään taustalla on myös arveluttavia vaikuttimia.

– Samaan aikaan kun EK puhuu reiluudesta ja tasapuolisuudesta, se toteaa, että sosiaaliturvaa täytyy leikata, koska syntyy lisäkuluja. Maalitauluna on työttömyysturvajärjestelmän muut osat, hän arvioi.

Elorannan mukaan nykyinen järjestelmä ja sen kehittäminen on palkansaajan etu. Hänen mukaansa sosiaaliturva on palapeli, jossa yksi osa vaikuttaa toiseen. Silloin on parempi korjata nykyistä kuin heittää yksi osa kokonaan pois.

– Jos työttömyysturvaa heikennetään, silloin lähdemme viemään eteenpäin irtisanomissuojan parantamista, hän varoittaa.

Nyt hänen mielestään olisi tärkeää miettiä, miksi niin moni ei ollut varmistanut itselleen ansiosidonnaista työttömyysturvaa, eikä lähteä heikentämään kenenkään turvaa toisesta päästä.