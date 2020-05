SAK välttäisi menosopeutusta taantumassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusjärjestön mielestä verotuksen keventäminen tuskin olisi tehokas keino elvyttää.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmä pitää yritysten tukemista kriisissä tärkeänä, mutta korostaa, että kriisin pitkittyessä kaikkia yrityksiä ei voi pelastaa. Tukien painopistettä pitäisi siirtää pääomasijoituksiin perustuviin tukielementteihin.

‒ Yritystukia suunniteltaessa on pidettävä kirkkaana mielessä kansantalouden ja julkisen talouden etu. Siksi SAK ei kannata painottamista suoriin yritystukiin. Sen sijaan valtion pääomasijoitukset ovat hyvä keino turvata kansantalouden kannalta tärkeän liiketoiminnan jatkuvuus ilman veronmaksajille kalliiksi tulevia suoria tukia yrityksille, SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta sanoo.

Työryhmä esittää suurta finanssipoliittista elvytystä kriisistä toipumiseen. Työryhmän mukaan kannattaa painottaa keinoja, joilla tuetaan kotimaisen kysynnän ja tuotannon vilkastumista lyhyellä aikavälillä ja talouden suorituskykyä pitkällä aikavälillä. Näin ollen työryhmän mukaan elvytyksen pääpaino pitäisi olla erilaisissa julkisissa investoinneissa eikä yleisissä veronkevennyksissä tai etuusparannuksissa.

‒ Kuten työryhmä toteaa, työnsä säilyttäneiden verotuksen keventäminen tuskin olisi tässä tilanteessa tehokas keino elvyttää. Tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa tukea ostovoimaa olisi määräajaksi parantaa työttömyysturvaa. Lisäksi tarvitaan laajasti erilaisia julkisia investointeja. Perinteisten infrainvestointien lisäksi kannattaa investoida myös ympäristö- ja ilmastopolitiikan edistämiseen, koulutukseen ja tutkimukseen, Kaukoranta toteaa.

Vihriälän työryhmä katsoo, että sopeutustarve tulee olemaan niin iso, että tullaan väistämättä tarvitsemaan sekä menojen karsimista ja veronkorotuksia että työllisyyttä ja tuottavuutta vahvistavia uudistuksia.

Kaukorannan mukaan SAK:n näkökulmasta nyt olisi kuitenkin ensisijaista keskittyä kriisin hoitoon ja siitä elpymiseen. Julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen ei sovi akuuttiin kriisivaiheeseen.

‒ Työryhmä on oikeassa siinä, että myös veronkorotuksia tullaan tarvitsemaan, mutta julkisen talouden vahvistamisen aika on vasta sitten, kun talous on elpynyt. Tässä tilanteessa taantumaa ei pidä syventää julkisen talouden sopeutuksella, Kaukoranta sanoo.