SAK:n Jarkko Eloranta: Työttömille subjektiivinen oikeus työvoimapalveluihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SAK ei kannata palkkaveron kevennyksiä, joita EK on esittänyt.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toivoo, että hallitus tarkastelisi kehysriihessä viimein ensimmäisiä kokemuksia työttömyysturvan aktiivimallista. SAK odottaa lisää rahaa työvoimapalveluihin.

– Vähintäänkin pitäisi antaa lisää rahaa työvoimapalveluihin niin, että käytännössä voitaisiin puhua subjektiivisesta oikeudesta työvoimapalveluihin, jolla voitaisiin aktiivimallin leikkurit välttää, Eloranta sanoo.

SAK ei ole laskenut ehdotukselle hintalappua, mutta Elorannan mukaan puhutaan kymmenistä miljoonista euroista.

Kelan ennakkotietojen mukaan vajaa puolet peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä on täyttänyt aktiivisuusehdon. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajien osalta tietoja ei ole vielä kerrottu. Aktiivimallin voimaantulon jälkeinen ensimmäinen kolmen kuukauden tarkastelujakso päättyy maaliskuun lopussa.

TE-toimistojen tarjoamia työvoimapalveluja ovat ammatillinen työvoimakoulutus, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä erilaiset valmennus- ja asiantuntijapalvelut.

Työtön työnhakija voi välttää leikkauksen työttömyysturvaan muun muassa sillä, jos hän osallistuu TE-toimiston työllistymistä edistäviin palveluihin viitenä päivänä kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana. Näihin palveluihin pitäisi Elorannan mielestä olla subjektiivinen oikeus.

Palveluiden lisäksi TE-puolella tarvitaan Elorannan mukaan rahaa henkilöstön palkkaamiseen, jotta henkilökohtaiset kohtaamiset työttömien kanssa pystyttäisiin hoitamaan ja siten auttamaan ihmisiä työllistymään.

Ei veronkevennyksille

SAK ei kannata EK:n peräänkuuluttamia veronkevennyksiä. EK ehdotti, että hallitus päättäisi kehysriihessä keventää palkkaverotusta 200 miljoonalla eurolla kilpailukykysopimukseen liittyvien sosiaaliturvamaksujen korotusten hyvittämiseksi palkansaajille, jotta työn verotus ei kiristyisi kenelläkään.

– Me olemme siitä eri mieltä. Ne kompensaatiot on tehty, mutta toki ansiotaso- tai inflaatiotarkistukset taulukoihin on tehtävä ensi vuonnakin, Eloranta linjaa.

Lisää tuloja valtiolle voitaisiin SAK:n mielestä hakea yhtenäistämällä listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverokannat.

Lisäksi Eloranta toivoo, että hallitus myöntäisi rahaa osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen.