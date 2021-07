Sairauspäivärahan käsittely kestää jopa 40 päivää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruuhka Kelassa jatkuu.

Kelan tavoitteena on käsitellä sairauspäivärahan hakemus keskimäärin 21 päivässä. Nyt hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa ja käsittelyyn kuluu keskimäärin 26 päivää. Hakijoiden kannattaa varautua siihen, että hakemuksen käsittely kestää 10–40 päivää.

Ruuhka koskee sairauspäivärahan lisäksi osasairauspäivärahan hakemuksia.

Kela tiedotti ruuhkista edellisen kerran kesäkuussa. Tällöin jonossa oli 55 000 hakemusta. Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa yhteensä noin 48 000.

– Tilanne on nyt parempi kuin kesäkuussa, mutta ruuhka jatkuu yhä ja uusia hakemuksia tulee tietysti päivittäin, kertoo etuusjohtaja Antti Jussila ja pahoittelee päätösten viivästymistä.

Suurin syy ruuhkautumiseen on ollut tartuntatautipäivärahan hakemusten suuri määrä. Tänä vuonna Kelaan on tullut jo yli 93 000 tartuntatautipäivärahan hakemusta. Ennen koronaepidemiaa hakemuksia tuli vuodessa joitakin satoja.

– Tartuntatautipäivärahan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa noin 3 000, eli olemme saaneet pahimman ruuhkan purettua. Teemme kovasti töitä sen eteen, että myös sairauspäivärahan hakemusten ruuhka saadaan purettua, kertoo Jussila.

Suuri osa sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksista tulee työnantajilta, jotka maksavat työntekijälle palkkaa sairausloman tai karanteenin ajalta. Kela puolestaan maksaa sairauspäivärahan työnantajalle.