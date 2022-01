Sairauslomien kustannukset kaatuvat yrityksille – ”tämä on kohtuutonta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja ehdottaa, että tartuntapäivärahan voisi saada suoraan positiivisella koronatestillä.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho vaatii työterveyslääkäreille ja yleislääkäreille oikeutta kirjoittaa sairauslomatodistus tartuntatautipäivärahan saamista varten.

Laihon mukaan positiivisen koronatestin tulisi olla jo riittävä peruste tartuntapäivärahan saamiselle terveydenhuollon kuormituksen vähentämiseksi ja yritysten taloudellisen tilanteen helpottamiseksi.

– Virallisen testin kriteereitä on tiukennettu, mutta samalla viranomaiset suosittelevat olemaan useita päiviä omatoimisessa eristyksessä. Sairauslomien lisääntyneet kustannukset kaatuvat nyt yritysten päälle. Tämä on kohtuutonta, Laiho sanoo tiedotteessa.

Vaikeassa koronatilanteessa olisi kansanedustajan mukaan perusteltua antaa yrityksille lisäaikaa myös tilinpäätösten ja veroilmoitusten jättämiselle. Laiho on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Monet yritykset ovat erittäin ahtaalla koronatautitilanteen takia. Sairauspoissaoloja on paljon, korvaavaa henkilökuntaa on monessa paikassa vaikea saada ja kassa on tyhjä. Myös kustannukset sairauspäivistä ovat merkittäviä.

– Ilman tartuntatautilääkärin todistusta sairastuneelle ei makseta tartuntatautipäivärahaa, vaan sairasloman ensimmäiset yhdeksän päivää maksaa yritys. Näistä syntyy kohtuuttomasti kustannuksia, Laiho sanoo.

Laiho huomauttaa, että sairaspoissaolot tulevat näkymään myös yhdistysten ja yritysten tilinpäätösten ja veroilmoitusten viivästymisinä.

– On tärkeää, että yhdistykset, yhtiöt ja yritykset pystyvät toimimaan sairaustapauksista huolimatta. Tukalan koronatilanteen takia yrittäjille on annettava myös tänä vuonna joustoa tilinpäätösten ja veroilmoitusten jättämiseen. Olisi myös kohtuullista, että viivästyskoroille saisi poiston tai vähintään lievennyksen, jos viivästys on johtunut koronasta, Laiho sanoo.

Kansanedustajan mukaan olisi perusteltua, että päivärahan saamiseen riittäisi työterveyslääkärin tai yleislääkärin kirjoittama todistus koronainfektiosta tai tartuntapäivärahan saisi suoraan positiivisella koronatestillä.

– Hallitukselta odotetaan nyt pikaisesti toimia helpottamaan yrittäjien henkistä ja taloudellista painetta, Laiho vaatii.