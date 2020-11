Sairauslomia kirjoitettu koronatestituloksen odottelun ajaksi

Yrittäjien mukaan työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos kyse ei ole sairaudesta.

Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun on tullut syksyn aikana lukuisia yhteydenottoja työnantajilta, jotka ovat saaneet sairaslomalle jääneeltä työntekijältään lääkärintodistuksen, jossa työkyvyttömyyden syyksi ilmoitetaan koronatestin tulosten odottaminen.

Pisimmällään työkyvyttömyyttä edellä mainitulla perusteella on työntekijälle kirjoitettu seitsemäksi päiväksi.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hän on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään.

– Jos työntekijällä ei ole diagnosoitu sairautta eikä hänellä ole työkyvyttömyyttä aiheuttavia oireita, ei kyse ole sairauspoissaolosta eikä työnantajalle voi syntyä palkanmaksuvelvollisuutta, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo tiedotteessa.

Makkula korostaa, että koronatestituloksen odottaminen ei ole sairaus.

Työnantaja arvioi saadun selvityksen perusteella, onko työntekijän poissaolon syynä työkyvyttömyys työsopimuslaissa tarkoitetulla tavalla ja onko työnantajalla siten sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.

– Terveydenhuollon ammattilaisten ei pitäisi kirjoittaa sairauslomaa työntekijälle, joka ei ole työkyvytön. Myös oikeus sairausajalta maksettaviin sosiaalietuuksiin edellyttää tosiasiallista työkyvyttömyyttä, ei ainoastaan lääkärinlausuntoa sellaisesta, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Epäily koronatartunnasta ei ole peruste palkanmaksulle

Esimerkiksi sairauspäivärahan edellytyksenä on luotettava selvitys henkilön työkyvyttömyyden aiheuttavasta sairaudesta ja sen vaikutuksesta henkilön toimintakykyyn.

Joissain tapauksissa työntekijälle on diagnoosiksi kirjoitettu epäily koronatartunnasta.

– Myöskään pelkkä epäily sairaudesta ei ole sairausajan palkanmaksun tai sairausajan etuuden maksamisen peruste, Hellstén sanoo.

Vastaavanlaisia lääkärintodistuksia on kirjoitettu myös työntekijöiden lapsille, joita työntekijä on jäänyt kotiin hoitamaan. Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus jäädä hoitamaan sairasta, alle 10-vuotiasta lastaan enintään neljän päivän ajaksi. Kyseinen aika on useimpien työehtosopimusten mukaan ainakin osittain palkallista.

– Työnantajalla on oikeus arvioida poissaolon peruste ja edellyttää lapsen sairaudesta lääkärintodistusta. Myöskään työntekijän lapsen kohdalla pelkkä testitulosten odottaminen ei synnytä työntekijälle edellä mainittua oikeutta poissaoloon ja mahdolliseen palkkaan, Hellstén sanoo.