Sairaanhoito koko Uudellamaalla ylikuormittunut

Testauskapasiteetti ei enää riitä edes välttämättömimpien koronaepäilyjen tutkimiseen.

Tartuntatilanne on kuormittanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin ensihoitoa, päivystyksiä ja 116117 puhelinpalvelua. Erikoissairaanhoidossa keskitytään nyt kiireellisen ja välttämättömän hoidon turvaamiseen.

Sairaanhoito koko Uudenmaan alueella on tällä hetkellä ylikuormittunut koronaviruksen omikronvariantin levitessä nopeasti kaikkialla, kertoo HUS tiedotteessaan.

Tänään tiistaina koko maassa todettiin 5 492 uutta koronavirustartuntaa, joista 2 724 HUSin alueella. HUSin positiivisista koronatesteistä jo 90 prosenttia on todennäköisesti omikron-virusvarianttia ja positiivisten näytteiden määrä on jo yli 30 prosenttia kaikista tutkituista testeistä.

Tartuntojen suuri määrä on lisännyt sairaalahoidon tarvetta erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollon vuodeosastoilla, ruuhkauttaen yksiköitä HUSissa, jonka vuoksi on jouduttu vähentämään kiireetöntä sairaalahoitoa. HUSissa oli maanantaina hoidossa vuodeosastoilla jo 93 koronapotilasta, joista 17 oli tehohoidossa.

– Omikronvariantti on tartuttamisherkkyydellään luomassa meille uudenlaisen tautitilanteen. Tartuntojen ja altistumisten jatkuva kasvu on uhka yhteiskunnan ydintoiminnoille, jos suuri joukko terveydenhoidon tai monen muun oleellisen toimialan henkilöstöstä on poissa työpaikoilta, vs. johtajaylilääkäri Veli-Matti Ulander arvioi.

Kun koronatapaukset näyttävät lisääntyvän nopeasti ja laboratoriovarmistetut tapaukset ovat viime viikkoina kaksinkertaistuneet, ei käytettävissä oleva testauskapasiteetti enää hänen mukaansa riitä edes välttämättömimpien koronaepäilyjen tutkimiseen.

HUS kykenee ottamaan noin 7 000 näytettä päivässä ja jo nyt jonot testaukseen ovat mittavat.

– Koronaviruksen testaamisen, jäljittämisen ja karanteenien kriteerejä on tämän vuoksi pian muutettava. Virallinen testitulos vaikuttaa myös sairaslomien ja sairauspäivärahan hyväksymiseen, joka on myös huomioitava. Toivon, että sosiaali- ja terveysministeriö ja THL pikaisesti arvioivat onko valtakunnallista koronastrategiaa tältä osin syytä muuttaa, Ulander sanoo.

HUS-alueen ensihoito, sairaaloiden yhteispäivystykset sekä Päivystysapu 116117 -palvelunumero ovat ruuhkautuneet pahoin.

– Toivomme, että ihmiset miettisivät, vaatiiko heidän oireensa välitöntä kiireellistä hoitoa vai voiko oireen hoitaa esimerkiksi seuraavana päivänä terveysasemalla tai itsehoito-ohjeilla. Mikäli asiasta on epävarma kannattaa käyttää esimerkiksi sähköistä OmaOlo-palvelua tai soittaa Päivystysavun numeroon 116117. Päivystysapuun ei tule kuitenkaan soittaa koronatestaukseen liittyvissä asioissa, neuvoo toimialajohtaja Maaret Castrén HUSista.

Ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisman mukaan myös HUS-alueen ensihoito on erittäin kuormittunut ja joulun jälkeen tilanne on pahentunut entisestään. Ensihoitoon on ohjautunut merkittävä määrä tarpeettomia hälytyksiä.

– On hyvä muistaa, että ensihoito auttaa nimenomaan hätätilanteissa, kun ihmisen henki ja terveys on uhattuna. Tällaisia hätätilanteita ovat esimerkiksi elottomuus, hengitysvaikeudet, voimakas rintakipu, halvausoireet, kouristelu, myrkytykset, vakavat vammat tai runsas verenvuoto. Tällöin tulee soittaa numeroon 112, muistuttaa Kuisma.