Sairaanhoitajien tyytymättömyys työoloihin kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaanhoitajat kokevat, että palkka ei nouse tehtävien vaativuuden kasvaessa.

Sairaanhoitajaliiton kyselytutkimuksen mukaan tyytymättömyys työoloihin on kasvanut kautta linjan sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla.

Sairaanhoitajien työoloja heikentävät erityisesti pula ammattitaitoisesta ja tehtäviin sopivasta työvoimasta, heikko perehdytys sekä läpinäkyvyyden puute työpaikoilla. Eniten tyytymättömyyttä herättää palkka.

Erityisesti kunnalla, kaupungilla, kuntainliitolla tai kuntayhtymissä työskentelevät kokevat, että palkka ei nouse tehtävien vaativuuden kasvaessa.

Tämä käy ilmi Sairaanhoitajaliiton loppuvuodesta 2018 toteuttamasta sähköisestä selvityksestä, johon vastasi 1795 Sairaanhoitajaliiton jäsenenä olevaa sairaanhoitajaa.

Vastaukset kerättiin Hyvän työpaikan kriteerit -kyselyllä, joka muodostuu kuudesta osa-alueesta: toimivista käytännöistä, osallistavasta johtamisesta, työn palkitsevuudesta, asiantuntijuuden kehittämisestä, korkeatasoisesta hoidon laadusta sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta.

Viidennen kerran teetetyn kyselyn kaikki osa-alueet jäävät tyydyttävälle tasolle, ja tulokset ovat kokonaisuudessaan laskusuunnassa 0,32 yksikköä verrattuna vuoteen 2016.

Muita heikosti toteutuvia asioita työelämässä ovat vastaajien mukaan työhyvinvointia tukevan toiminnan suunnitelmallisuus ja työnohjauksen saaminen tarvittaessa.

Eniten kehittämiskohtia löytyy kyselyn perusteella kotihoidon parista. Tyytyväisimpiä työhönsä ovat työyksikön mukaan tarkasteltuna teho-, tarkkailu- tai valvontaosastoilla työskentelevät.

Hoidon laatu

Kriittisimmät vastaajaryhmät ovat 26-45–vuotiaat ja uransa keskivaiheilla olevat sairaanhoitajat eli ikänsä ja työkokemuksensa perusteella keskeisesti työelämässä mukana olevat.

Säästöt ja puutteellinen johtaminen yhdistettynä palvelutarpeen kasvamiseen alalla näkyvät sairaanhoitajien arjessa työvoimavajeena ja uupumuksena. Alalle on vaikea löytää esimerkiksi päteviä sijaisia.

– Saamme jatkuvasti yhteydenottoja uupuneilta sairaanhoitajilta. Päättäjien on syytä muistaa, että äärirajoilla työskentely näkyy ennemmin tai myöhemmin myös hoidon laadussa. Uupunut sairaanhoitaja on riski potilasturvallisuudelle, toteaa sairaanhoitajien puheenjohtaja Nina Hahtela tiedotteessa.

Jotta alalle saadaan osaavaa ja töissä pysyvää henkilökuntaa, organisaatioiden on panostettava toimivaan työympäristöön. Toistaiseksi ala on vetovoimainen, mutta yhä useampi sairaanhoitaja on ilmoittanut harkitsevansa alan vaihtoa huonojen työolojen ja palkkauksen vuoksi.

Lisäksi lähes puolet nykyisistä sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä.

– Sairaanhoitajien työssä kokema kuormitus on tärkeä signaali, johon sekä työnantajien että päättäjien pitää reagoida ja sairaanhoitajien työhyvinvointi turvata. Sairaanhoitajapula näkyy jo esimerkiksi Ruotsissa, ja Suomessa ollaan kovaa vauhtia menossa samaan suuntaan. Nyt haetaan tulevaisuuden ratkaisuja, Hahtela sanoo.

Kaikesta huolimatta sairaanhoitajat kokevat työnsä merkitykselliseksi ja haluavat tehdä sen hyvin. Kyselyn tulokset kertovat, että hoidon laatu ja toimivat käytännöt ovat tärkeimpiä seikkoja työhyvinvoinnin kannalta.

Vastaajat kokevat, että parhaiten sairaanhoitajan työelämässä toteutuu perheen huomioiminen, esimerkiksi oikeus perhevapaisiin ja sairaan lapsen tai läheisen hoitamiseen.