Sairaanhoitaja kertoi koronapotilaalle: Kuolit kolme kertaa

Hengityskoneessa 12 vuorokautta olleen mukaan ei ole enää mitään, joka voisi olla pahempaa.

Daily Mirror uutisoi 56-vuotiaasta rekkakuski Carl Youngista, joka laitettiin sairaalassa 12 vuorokaudeksi hengityskoneeseen ja keinotekoiseen koomaan koronatartunnan seurauksena. Parantunutta miestä odottaa nyt kahden vuoden toipumisaika.

Neljän lapsen britti-isä on kuullut lääkäreiltä, että hänen toipumisensa oli ihme.

– Hoitaja kertoi kuoleman tulleen kohdalleni kolmasti ja tappelin sen pois. Hoitaja sanoi ”tiedätkö että itse asiassa kuolit kolme kertaa?”, Young toteaa.

56-vuotiaalla oli pohjilla keuhkosairaus, kakkostyypin diabetes ja haavainen paksusuolentulehdus. Viimeksi mainitun ärryttyä helmikuussa hän eristäytyi. Maaliskuun lopulla iskivät kuitenkin paha päänsärky, korkea kuume ja yskä. Paria päivää myöhemmin hengitysvaikeudet johtivat ambulanssilla sairaalaan.

– Muistan heränneeni ja tunsin jotain kurkkuni takaosassa. Käännyin ympäri ja ajattelin että on kulunut 12 tuntia, mutta se olikin 12 vuorokautta. En tiedä mitään mitä minulle tapahtui, muuta kuin mitä on kerrottu. Tiedän että he yrittivät turhaan herättää minua kahdesti.

Rekkakuski kuuli myös, että mitään pahempaa ei enää olisi ollut jäljellä kuin kuolema.

Mies sanoo häntä suututtavan, kun ihmisten näkee rikkovan koronarajoituksia.

– Jos he tietäisivät miten paha virus on, he eivät teksi mitään sellaista. Sen jälkeen mitä kävin läpi en toivo tätä pahimmalle viholliselleni.

– Minulle on jäänyt verihyytymiä keuhkoihin, kuin läksiäislahjana. Kun hengitän syvään se sattuu. Mutta minulla ei ole mitään valittamista enää, ei ole mitään joka voisi olla pahempaa.

