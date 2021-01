Sairaaloiden happikaaos videolla: ”Kaikki ovat kuolleet”

Kahdessa egyptiläisessä sairaalassa ainakin kuusi potilasta kuoli ilmeisesti happilaitteiden vian vuoksi. Tämä selviää epidemiologi ja terveysekonomisti Eric Feigl-Dingin Twitter-ketjun tiedoista.

Happilaitteet lakkasivat väitetysti toimimasta kahdessa eri sairaalassa. Tapahtumista kuvatuilla, Middle East Eyen julkaisemilla videoilla näkyy tilanteesta syntynyt paniikki ja hoitohenkilökuntaa, joka yrittää elvyttää potilaita.

Onnettomuudet tapahtuivat peräkkäisinä päivinä kahdessa eri sairaalassa. Kaksi kuolonuhria vaatinut onnettomuus tapahtui lauantaina 2. tammikuuta Zefta General Hospital -sairaalassa, joka sijaitsee al-Gharbiyan kuvernoraatissa.

Toinen vastaavanlainen onnettomuus tapahtui sunnuntaina 3. tammikuuta al-Husseineya Central Hospital -sairaalassa, al-Sharqian kuvernoraatissa. Neljä ihmistä kuoli.

– Kaikki teho-osastolla olevat ovat kuolleet. Vain terveydenhoitohenkilökunta [ei ole kuollut]. Täällä ei ole happea. Kaikki teho-osastolla ovat kuolleet, miesääni videolla sanoo.

Eric Feigl-Dingin mukaan jotkut viranomaiset kiistävät potilaiden kuolleen hapenpuutteeseen.

Molemmista tapauksista on käynnissä rikostutkinta.

– Ja me tiedämme, että ongelmia hapenjaossa sairaaloissa on tapahtunut myös Yhdysvalloissa Los Angelesissa.

– Lisää happikriisistä LA:n sairaaloissa. Nuo sairaalat eivät ole yksin. Hapenjaon infrastruktuurit sairaaloissa ovat vaarassa. Egyptin tarinalla on uskottavuutta – se on melkein tapahtumassa myös Yhdysvalloissa, Feigl-Ding kirjoittaa viitaten CNN:n artikkeliin Los Angelesin sairaalasta, jossa julistettiin sisäinen hätätila happiongelmien vuoksi.

