Sairaalassa ”koronamonttu”, josta ei poistuta elävänä

El Pason kaupunki Texasissa on palkannut vankeja siirtämään koronavirukseen menehtyneiden ruumiita tilapäisiin säilytystiloihin pakasterekkoihin.

Paikallisen KFOX-kanavan mukaan arkisin ja viikonlopuisin työskentelevien vankien tuntipalkka on kaksi dollaria eli noin 1,7 euroa.

Harvardin yliopiston epidemiologi Eric Feigl-Ding hämmästelee osavaltion kärjistynyttä virustilannetta.

– Kymmenen jäähdytettyä peräkärryä, jotka toimivat liikkuvina ruumishuoneina. Ne odottavat El Pason oikeuslääketieteellisen toimiston ulkopuolella, sillä käsittelyjono on tällä hetkellä äärimmäisen pitkä, Feigl-Ding toteaa.

El Pason kaupungissa vahvistettiin sunnuntaina yli 1500 uutta Covid-19-tapausta. Sairaalahoidossa on yli 1090 potilasta, joista 309 on tehohoidossa. Heistä 201 on jouduttu asettamaan hengityskoneeseen.

Eric Feigl-Ding pitää kaupungin sairaalasta julkaistuja videoita järkyttävinä. Hoitajan mukaan sairaalan koronaosastolla on ”montuksi” kutsuttu huone, jossa lääkärit eivät enää käy.

– Potilaille annetaan vain kolme elvytyskierrosta. Heidät lähetetään sinne kirjattavaksi ja odottamaan kuolemaa. Kukaan ei ole selviytynyt ”montusta”, epidemiologi sanoo.

6) And then there is sadly this horrifying testimonial of what is happening at an El Paso hospital (UMC El Paso), according to traveling nurse. This video is real. Details in 🧵 https://t.co/yUmBeGIlfy

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 15, 2020