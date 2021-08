Sairaalassa 67 koronapotilasta – näin moni heistä ilman rokotuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taysissa kesällä hoidetuista henkilöistä 85 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita.

Koronatilanteen arvioidaan kohentuneen Varsinais-Suomen ohella myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 184 ja positiivisten testien osuus 4,3 prosenttia.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on hoidettu kesä–elokuussa yhteensä 67 koronapotilasta, joista 51 on ollut rokottamattomia. Taysin tiedotteen mukaan 13 potilaalla on ollut yksi rokotus ja kolmella täysi rokotussarja.

Koronapotilaista 85 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita. Monet heistä ovat olleet alle 40-vuotiaita.

– Tämä viestii siitä, että kaksi rokotetta kannattaa ottaa, jotta tästä epidemiasta päästään eroon. Lasten tartuntoja ei voida kokonaan estää, ellei yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus nouse, ylilääkäri Jaana Syrjänen toteaa.

Pirkanmaan kouluissa on levitetty viime aikoina virheellisiä tietoja rokotusten tehosta ja turvallisuudesta. Pandemiaohjausryhmä kuvailee lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa disinformaatiokampanjaa vastuuttomaksi.

LUE MYÖS:

Ylilääkäri koronasta: Käyrät jo laskussa, mutta vuorokaudessa potilaita puolet lisää (VU 17.8.2021)

Pirkanmaan koronatilanteessa on nähtävissä tasaantumista. Rokotus kannattaa ottaa sairaalahoidon välttämiseksi🙏

🔶Taysissa hoidettu kesällä 67 koronapotilasta

🔶Heistä rokottamattomia 51

🔶Yksi rokotus 13:lla potilaalla

🔶Kolmella täysi rokotussarjahttps://t.co/l9GdJ2GswH — Tays (@Tays_sairaala) August 17, 2021