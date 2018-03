Sairaalarakentamisen miljardibuumi nostaa maakuntien kustannuksia

Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien rakennushankkeiden kokonaisarvo on tällä hetkellä noin viisi miljardia euroa.

Maakuntien tilakeskuksen selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on tällä hetkellä rakenteilla ja suunnitteilla yli 200 rakennushanketta, joiden kokonaisarvo on noin viisi miljardia euroa.

Hankkeista yli puolet valmistuu ennen vuotta 2020 ja loput vuoteen 2026 mennessä. Vaikka lukumääräisesti suurin osa hankkeista on peruskorjaus- ja perusparannushankkeita, kohdistuu investoinneista selvästi yli puolet uudisrakennuksiin. Eniten hankkeita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-kuntayhtymällä, noin yhden miljardin arvosta. Suurin yksittäinen hanke on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaala Nova, jonka kokonaiskustannus on lähes 500 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä uudisrakentamisessa korostuu toimintojen keskittäminen, rationalisointi ja uudelleenjärjestely sairaalakampuksilla. Monet hankkeet sisältävät kalliita vaativan erikoissairaanhoidon tiloja. Maakuntien tilakeskus arvioi lisäksi, että vuoden 2020 jälkeen sote- ja hyvinvointikeskusten ja muiden tilojen perusparantaminen ja laajentaminen lisääntyvät, kun maakunnat kehittävät palvelujaan ja uudistavat palveluverkostoaan.

Rakennushankkeet tulevat tilakeskuksen mukaan nostamaan merkittävästi vuonna 2020 toimintansa aloittavien maakuntien toimitilakustannuksia.

– Investointien vaikutus maakuntien toimitilakustannuksiin tulee olemaan huomattava. Vuoden 2016 tilinpäätöstietojen perusteella kiinteistökannan tasearvo oli noin 2,7 miljardia euroa ja uusimpien laskelmien perusteella ennustamme sen olevan vuonna 2024 jo yli 6 miljardia euroa, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Olavi Hiekka kertoo.

Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuus siirtyy vuonna 2020 tilakeskuksen omistukseen, ja tilakeskus vuokraa tilat maakunnille. Tiloista peritään kokonaisvuokraa, joka muodostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta.

Maakuntien tilakeskuksen rakennuttamisjohtaja Petri Laurikan mukaan pääomavuokralla katetaan pääoman kustannukset, kiinteistöjen poistot sekä kiinteistöriski. Ylläpitovuokra puolestaan kattaa rakennusten ylläpidon, suunnitelman mukaiset vuosikorjaukset sekä tilakeskuksen yleiskustannukset.

Ensimmäiset vuokralaskelmat valmistuvat tämän kevään aikana.