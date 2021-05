Sairaalan hygienia petti: 61 tartuntaa, kahdeksan kuollut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa avattu Skaraborgin sairaala on kerennyt toimia vasta puoli vuotta.

Huono sairaalahygienia on johtanut kahdeksan ihmisen kuolemaan Skaraborgin sairaalassa Ruotsissa, ruotsalainen päivälehti Aftonbladet kertoo.

Sairaalassa todettuja tartuntoja on tähän mennessä 61. Tartunnoista 18 todettiin potilailla ja 43 sairaalan työntekijöillä. Erään työntekijän puolison kerrotaan menehtyneen tautiryvästymän seurauksena.

Raportin mukaan monet tartunnan saaneet ja siihen menehtyneet potilaat olivat keuhkopotilaita, joilla on ollut aiemmin hengitystieongelmia. Epidemia on vaikuttanut myös merkittävästi henkilöstöresursseihin, sillä osa sairastuneista on edelleen sairauslomalla kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Osalla työntekijöistä sairastaa myös pitkittynyttä koronavirustautia.

Aftonbladetin mukaan puutteita on ollut ainakin perushygieniassa ja vaatetussääntöjen noudattamisessa.

Sairaala avattiin tammikuussa 2021 sairaalakapasiteetin kasvattamiseksi.