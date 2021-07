Sairaalahoitoon joutuvien määrä rajussa kasvussa Britanniassa

Englannin alueella sairaalahoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrä on noussut korkeimmalle tasolleen maaliskuun jälkeen. Nousua on kertynyt 30 prosenttia vain viikon aikana.

Terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n julkaisemien tietojen mukaan viime perjantaina hoidossa oli 4 401 potilasta, kun vuodepaikkoja oli käytössä heinäkuun 16. päivänä 3 367 kappaletta.

Luku on silti vain murto-osa tammikuun puolivälin epidemiapiikistä, jolloin Englannin alueella oli sairaalahoidossa 34 336 henkilöä.

Pääministeri Boris Johnsonin hallitus piti kiinni yhteiskunnan avaamiseen tähdänneestä suunnitelmastaan deltamuunnoksen nopeasta leviämisestä huolimatta. Korkean rokotuskattavuuden vuoksi taudin ei katsota uhkaavan sairaalahoidon kapasiteettia entiseen tapaan.

Uusin tartuntapiikki vaikuttaa olevan jo hiipumassa, sillä infektioiden määrä on laskenut viisi päivää putkeen. Uusia tautitapauksia vahvistettiin sunnuntaina 29 173 ja kuolemantapauksia 28 kappaletta.

Terveysministeri Sajid Javidin mukaan jo yli 70 prosenttia Britannian aikuisväestöstä on saanut täyden rokotussuojan eli kaksi annosta.

Another milestone, 88% of all adults vaccinated with one dose and NOW over 70% of all adults fully protected with two doses! Well done to a great team @NHSuk We keep going. 💪🏻💪🏽💪🏿💉💉💉 https://t.co/Kt8ombTQjk

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 25, 2021